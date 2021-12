"Zupełnie historyczna decyzja". Ogłoszono plany powstania południowej obwodnicy Ostrołęki!

REKLAMA

Miasto Ostrołęka otrzyma 60 milionów złotych dofinansowania na południową obwodnicę Ostrołęki wraz z przeprawą mostową - poinformował dziś poseł Arkadiusz Czartoryski. "Zupełnie historyczna decyzja" - powiedział parlamentarzysta.

Na konferencji prasowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce starosta Stanisław Kubeł mówił o aktualnych dużych inwestycjach prowadzonych w regionie. Głos zabrał też poseł Arkadiusz Czartoryski, podkreślając, że powiat sprawnie aplikuje o środki zewnętrzne:

Starostwo złożyło wnioski o budowę mostu przez Narew w Teodorowie w ramach programu "Mosty dla regionów". Ten wniosek został pozytywnie oceniony, dokumentacja ze strony starostwa była bardzo kompletna. Państwo też wiecie o tym, że mamy decyzję pozytywną na budowę obwodnicy północnej miasta Ostrołęki. To jest program, który jest od Nożewa do Dobrołęki i Szwendrowego Mostu. To sytuacja, w której cały czas pracuje GDDKiA. Przypomnę tylko, że to odcinek 14 km i koszt inwestycji 380 mln zł. Lata realizacji to 2025 rok, ogłoszenie przetargu 2023 rok - bardzo duży projekt, który włączy się następnie w drogi powiatowe i te rozwiązania, które są związane z mostem w Teodorowie.

W końcu przyszedł czas na ogłoszenie nowej wiadomości, na którą wiele osób czekało.

- Zupełnie historyczna decyzja rządu, o której chciałem poinformować. Decyzja, którą dziś ogłosił premier - to decyzja przyznania Miastu Ostrołęce 60 milionów złotych na budowę obwodnicy południowej miasta wraz z przeprawą mostową. Dofinansowanie otrzymała koncepcja budowy drogi od ronda Radomskiego, czyli tam, gdzie kończy się "mała obwodnica" miasta, do rzeki Narew i następnie do ronda "Łupaszki". Kwota dofinansowania wynosi 60 milionów złotych - powiedział Arkadiusz Czartoryski dodając:

Po tej decyzji mamy dopięcie i z południa i z północy obwodnicy miasta Ostrołęki.

- Brakowało tej południowej części, dziś mamy decyzję rządu. Tu będzie niezwykle istotne, czy Miasto dopełni wszystkich formalności i czy upora się z tą inwestycją w sensie uzgodnieniowym i projektowym - wskazał Czartoryski.

Długość obwodnicy ma wynosić 3,6 km. Dofinansowanie rozłożone jest na lata 2022-2026. Do roku 2026 powinna powstać cała obwodnica.