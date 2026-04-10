ZUS protestuje. "Popieramy Ostrołęka" - pracownicy wyszli przed budynek [ZDJĘCIA]

Pracownicy ZUS w Ostrołęce popierają protest związkowców domagających się podwyżek wynagrodzeń. W piątek 10 kwietnia w samo południe wyszli przed budynek, by pokazać swoją solidarność z tym, którzy walczą w stolicy o wyższe płace dla wszystkich pracowników Zakładu.
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwają negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Przedstawiciele związków zdecydowali o zawiązaniu międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego i okupowaniu centrali ZUS. Nie zgadzają się na propozycje finansowe przedstawione przez władze ZUS-u.
Strona związkowa żądała podwyższenia wynagrodzeń średnio o 1200 zł brutto na pracownika. Członkowie zarządu początkowo proponowali kwotę 170 zł podwyżki, później propozycję zwiększono do 200 zł, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa). Padła też propozycja przyznania i wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2 000 zł na etat.
Dziś odbywa się posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego - z udziałem przedstawicieli kierownictw Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zarządu ZUS. Pracownicy ostrołęckiego ZUS, solidarni ze związkowcami negocjującymi podwyżkę wynagrodzeń, w samo południe wyszli przed budynek ZUS-u. Mieli ze sobą kartki - "Popieramy Ostrołęka" oraz flagi narodowe.
ZUS zapewnia, że pomimo trwających negocjacji obsługa klientów w placówkach ZUS-u odbywa się na bieżąco, a praca Zakładu przebiega bez zakłóceń.
~tęczowy dupiarz, 13:01 10-04-2026, 75%
Uśmiechnijcie się brygada.
~pytam, 13:01 10-04-2026, 38%
a ile wynosi srednia płaca w tym zusie?. Co powiedzą na emerytów co mają niecale 2 tys dzieki inflacji za pis stracili zdo ponizej 40% sredniej krajowej
~now, 16:01 10-04-2026, 0%
@~pytam
o co ci chodzi za PISIO co --bylo wszystko dla kazdego a uuusek musi szukac kasy ---100 konkretow to walka z robolem co nie moze tak
~cd now-obrazany, 16:03 10-04-2026, -
@~now
jakas gnida uuska dalej minusiki lkika us paluchem kklikaj se draniu
~Spec, 13:34 10-04-2026, 60%
Żeby otrzymać godne wynagrodzenie to trzeba mieć godność osobist6ą i nie podejmować pracy w takiej instytucji. Widziały gały co brały.
~now, 16:02 10-04-2026, 34%
@~Spec
kazda praca jest potrzebna ale nie taka jask uuska od wtorku a w piatek samolotem juz w gdansku
~Wpo, 13:52 10-04-2026, 67%
Ile będzie wynosiła moja emerytura procentowo?
Zwolnijcie nadmiar urzędników i będziecie mieli na podwyżki.
~Www, 14:09 10-04-2026, 50%
@~Wpo
Ile odprowadzisz składek, tyle będzie wynosiła, chyba normalne, żeby zrozumieć
~pinindzy ni ma i nie bynd, 14:18 10-04-2026, 60%
@~Wpo
..a z tych składek to kasa pójdzie no na jasia kapele.
~now, 16:05 10-04-2026, 100%
@~Wpo
bylo na wszystko pomalu doganialismy niemca i anglika i co dales jeden zdrugim wolna rempalke uuskowi - to nie czlowiek to len klamca folzdojcz
~Ferdousi, 13:53 10-04-2026, 34%
Ba!-protestujecie ,ale jak wyfutrowaliście upadlińców? Po miesiącu pracy ukropitek nabywa prawa do najniższej Polskie emerytury. Przecież to ŁAMIE KONSTYTUCYJNĄ RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA. Tam są jakieś niejasności, bo jedni mówią o jednym przepracowanym dniu a niektórzy mówią o 1 miesiącu. Tym niemniej ,jeśli tak się słyszy ,to chyba jest coś na rzeczy, no nie? Polska nie ma pól naftowych żeby utrzymywać 3 narody. To nie błąd! Polska utrzymuje trzy narody. Tak: naród małoczapeczkowy, ukropiteków, uchodźców o ciemnej karnacji skóry. No to kto na to nastarczy?
~pluj i sr dalej, 16:06 10-04-2026, 0%
@~Ferdousi
a ty hamulcu uuska dalej ublizasz tym co walcza o twoja wolnosc na granicy KIJOWA
~Www, 14:07 10-04-2026, 50%
Walczcie o swoje
~Płatnik, 14:46 10-04-2026, 47%
Mogą otworzyć działalność gospodarczą, wtedy zobaczą co to jest praca i płaca.
~Ww, 15:47 10-04-2026, 67%
@~Płatnik
Skoro uważasz, że tam lekka praca, jesteś tak obeznany/obeznana to napewno są wolne miejsca, możesz się zatrudnić
~now, 16:09 10-04-2026, 100%
@~Płatnik
ta dzialalnosc to musis wykonac tam gdzie ci kase wyplaca co moze nieeeeeeee tylko ty jestes a inni do kosza co
~Prawdziwy, 15:12 10-04-2026, 25%
Nie pasuje praca to składać wypowiadanie i zmienić na lepszą tak Samo jak i Nauczycielom bym podniósł brać się za pracę nie to się zwalniać!!!
~now, 16:07 10-04-2026, 100%
@~Prawdziwy
o nowackej co kpiny z rodziny i dzieci robi --piszesz
~Pamiętam, 17:30 10-04-2026, -
@~Prawdziwy
Właśnie. Pamiętam jak zą pis kaząli wyjechC lekRzom
~X, 15:18 10-04-2026, 25%
Ci, którzy najmniej pracują najgłośniej protestują.
~Ciotka, 16:04 10-04-2026, 50%
@~X
Są wśród pracowników emerytki a one o co walczą? O wypłatę emerytur dla 1949-1952?
~Teodor, 16:31 10-04-2026, 50%
Do biedronki tam siedząca praca 15 minut na śniadanie i kawki już nie zdążysz wypić i kilka ton towaru przechodzi przez tych pań przez ich ręce .Co niektóre panie mają wykształcenie większe niż wy damki .Mamusia albo tatuś załatwił pracę po znajomosci coreczce lub synkowi po maturze !
Ludzie bez znajomości i po studiach w renomowanych uczelniach nie mają szans.
~Kobieta i matka, 17:18 10-04-2026, -
Miasto kobiet w Zus na zdjęciu 2 lub 3 facetów .
Panowie gdzie jesteście? .Dlatego to tak działa bo brak meskiej ręki!
~Tomek, 17:28 10-04-2026, -
Nauczyciele dostali 100 zl podwyżki.
~Zbyszek, 17:30 10-04-2026, -
Słucham? Za co te darmozjady chcą podwyżek, chcieć to sobie mogą, weźcie sie za pracę a nie kawę pić i plotkować całymi dniami darmozjady
