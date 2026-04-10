ZUS protestuje. "Popieramy Ostrołęka" - pracownicy wyszli przed budynek [ZDJĘCIA]

Pracownicy ZUS w Ostrołęce popierają protest związkowców domagających się podwyżek wynagrodzeń. W piątek 10 kwietnia w samo południe wyszli przed budynek, by pokazać swoją solidarność z tym, którzy walczą w stolicy o wyższe płace dla wszystkich pracowników Zakładu.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwają negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Przedstawiciele związków zdecydowali o zawiązaniu międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego i okupowaniu centrali ZUS. Nie zgadzają się na propozycje finansowe przedstawione przez władze ZUS-u.

Strona związkowa żądała podwyższenia wynagrodzeń średnio o 1200 zł brutto na pracownika. Członkowie zarządu początkowo proponowali kwotę 170 zł podwyżki, później propozycję zwiększono do 200 zł, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa). Padła też propozycja przyznania i wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2 000 zł na etat.

Dziś odbywa się posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego - z udziałem przedstawicieli kierownictw Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zarządu ZUS. Pracownicy ostrołęckiego ZUS, solidarni ze związkowcami negocjującymi podwyżkę wynagrodzeń, w samo południe wyszli przed budynek ZUS-u. Mieli ze sobą kartki - "Popieramy Ostrołęka" oraz flagi narodowe.

ZUS zapewnia, że pomimo trwających negocjacji obsługa klientów w placówkach ZUS-u odbywa się na bieżąco, a praca Zakładu przebiega bez zakłóceń.