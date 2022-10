28 pytań do premiera. Poseł KO chce wiedzieć wszystko o elektrowni Ostrołęka C

REKLAMA

REKLAMA

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros to kolejny polityk, który pyta premiera o elektrownię Ostrołęka C. Tym razem jednak interpelacja poselska zawiera aż... 28 pytań. Padają m.in. pytania o posła Arkadiusza Czartoryskiego, rosyjski węgiel czy nabory na stanowiska.

- To już kolejna interpelacja, którą wystosowuję w sprawie bloku C w Elektrowni Ostrołęka. Wielokrotnie pytałem ministra aktywów państwowych o szczegóły dotyczące tej inwestycji. Niestety za każdym razem odpowiedzi były wymijające i nigdy nie otrzymałem kompletu informacji, o które wnioskowałem w imieniu Polek i Polaków, których pieniądze zostały zmarnowane w ramach owej inwestycji - napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros.

Dalej w interpelacji poseł Jaros powołuje się na medialne publikacje czy dane Najwyższej Izby Kontroli. Polityk KO wyraża zdziwienie w piśmie do ministra, że Prawo i Sprawiedliwość "po objęciu rządów zdecydowało się na powrót do tego projektu".

W świetle przedstawionych informacji polityk Koalicji Obywatelskiej poprosił o odpowiedź na... 28 pytań:

Ile pieniędzy zostało przeznaczonych na budowę bloku C Elektrowni Ostrołęka do momentu podjęcia decyzji o zmianie metody zasilania elektrowni, a tym samym zaniechania budowy bloku węglowego?

Ile pieniędzy zostało przeznaczonych na rozbiórkę bloku C Elektrowni Ostrołęka w związku z podjęciem decyzji o zmianie metody zasilania elektrowni, a tym samym zaniechaniem budowy bloku węglowego?

Ile pieniędzy zostało przeznaczonych na budowę Elektrowni Ostrołęka w technologii gazowo-parowej do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację?

Ile pieniędzy w sumie planuje się przeznaczyć na budowę Elektrowni Ostrołęka w technologii gazowo-parowej?

W jaki sposób, według pierwotnych ustaleń, miała być finansowana inwestycja? Czy planowano zadłużyć się w zagranicznych bankach? Jeśli tak, to w jakich?

W jaki sposób aktualnie planuje się sfinansowanie inwestycji? Czy bierze się pod uwagę możliwość dokonania zadłużenia w zagranicznych bankach? Jeśli tak, to w jakich?

Czy Pan Premier potwierdza, że zarząd Energa SA w 2012 r. podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu Ostrołęka C ze względu na jej nieopłacalność?

Czy przed podjęciem decyzji o wznowieniu budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka zapoznano się z analizami, które w 2012 r. potwierdzały nieopłacalność inwestycji? Jeśli tak, to dlaczego zdecydowano się rozpocząć inwestycję? Jeśli nie, dlaczego?

Czy przed wznowieniem inwestycji zostały przeprowadzone szczegółowe analizy? Jeśli tak, to ile? Jaka część z nich wskazywała, że inwestycja ta jest opłacalna?

Czy przeprowadzono zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ekspertyzy dot. inwestycji? Jakie były ich wyniki?

Czy podjęto się analizy kosztów inwestycji? Jeśli tak, proszę o ich wskazanie. Jeśli nie, dlaczego?

Czy analizowano możliwe zagrożenia i możliwe korzyści związane z ponownym uruchomieniem inwestycji? Jeśli tak, proszę o przedstawienie tych analiz. Jeśli nie, dlaczego?

Czy przed wznowieniem inwestycji podjęto się analizy studium z lat 90. XX w.?

Kiedy dokładnie została podjęta decyzja o wznowieniu inwestycji? Dlaczego zdecydowano się ją podjąć?

Jaką rolę przy pracach związanych z budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka odegrał poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski?Jaką funkcję pełnił? Jakie powierzono mu zadania?

Czy w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej zatrudnieni byli lub są, z polecenia posła na Sejm RP Arkadiusza Czartoryskiego, Edward S., któremu w 2020 roku prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne, A. G., któremu zarzuca się, że oszukiwał poprzedniego pracodawcę, a dziś, nie mając stosownego doświadczenia zajmuje wysokie stanowiska w branży energetycznej oraz J. K. - byłego prezydenta miasta, który z wykształcenia jest katechetą? Jeśli tak, proszę o wskazanie stanowisk, jakie zajmowały wymienione osoby oraz informację, ile zarobiła każda z tych osób w ramach zatrudnienia w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej od dnia rozpoczęcia pracy do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację, uwzględniając umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, nagrody i premie.

W jaki sposób przeprowadzane były nabory na stanowiska kierownicze, dyrektorskie i menedżerskie w spółkach zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka?

W jaki sposób przeprowadzane były nabory na stanowisko prezesa w spółkach zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka?

Jakiego wykształcenia i doświadczenia wymaga się od osób zajmujących stanowiska kierownicze, dyrektorskie i menedżerskie oraz pełniących funkcję prezesa?

Czy w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej, zatrudnione były lub są osoby będące członkami Prawa i Sprawiedliwości? Jeśli tak, proszę o wskazanie stanowisk, jakie zajmowały wymienione osoby oraz informację, ile zarobiła każda z tych osób w ramach zatrudnienia w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej od dnia rozpoczęcia pracy do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację, uwzględniając umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, nagrody i premie.

Czy w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej, zatrudnione były lub są osoby z polecenia J. K., będące pracownikami Urzędu Miasta Ostrołęki lub miejskich spółek przed przegraną J. K. w wyborach samorządowych w 2019 r.? Jeśli tak, proszę o wskazanie stanowisk, jakie zajmowały wymienione osoby oraz informację, ile zarobiła każda z tych osób w ramach zatrudnienia w którejkolwiek ze spółek zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej bądź gazowo-parowej od dnia rozpoczęcia pracy do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację, uwzględniając umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, nagrody i premie.

Ile osób było zatrudnionych w spółkach zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich i menedżerskich oraz pełniło funkcję prezesa? Proszę o wskazanie liczby zatrudnionych osób od dnia rozpoczęcia funkcjonowania spółek przy projekcie budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii węglowej do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację oraz łączną kwotę, która została wydana na umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, nagrody, premie i odprawy.

Ile osób jest zatrudnionych w spółkach zajmujących się budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii gazowo-parowej na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich i menedżerskich oraz pełniło funkcję prezesa? Proszę o wskazanie liczby zatrudnionych osób od dnia rozpoczęcia funkcjonowania spółek przy projekcie budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka w technologii gazowo-parowej do dnia odpowiedzi na niniejszą interpelację oraz łączną kwotę, która została wydana na umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, nagrody, premie i odprawy.

Czy w “starych blokach” Elektrowni Ostrołęka spalany był węgiel pochodzący z Rosji? Proszę o zestawienie podpisanych kontraktów na zakup węgla, zawierające informację o jego pochodzeniu oraz kwotach. Czy węgiel ten kupowano po cenach rynkowych?

Czy w bloku C w Elektrowni Ostrołęka planowano spalać węgiel pochodzący z Rosji? Proszę o zestawienie podpisanych kontraktów na zakup węgla, zawierające informację o jego pochodzeniu oraz kwotach lub promes, które zostały w tym celu wystawione z uwzględnieniem pochodzenia węgla.

Jakie firmy pośredniczyły w zakupie węgla, który spalany był w “starych blokach” Elektrowni Ostrołęka? Skąd sprowadzały one węgiel? Jaki był koszt tego pośrednictwa? Czy węgiel ten kupowano po cenach rynkowych?

Jakie firmy miały pośredniczyć w zakupie węgla, który miał być spalany bloku C Elektrowni Ostrołęka? Skąd węgiel miał być sprowadzany? Jaki miał być koszt tego pośrednictwa?

Ile działek zostało wykupionych w celu stworzenia obszaru do realizacji budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka? Ile środków zostało na to wydanych? Jaka była średnia cena za 1 m kw. gruntu?

Politycy opozycji często pytają o Ostrołekę C

Elektrownia C w Ostrołęce miała być pierwotnie zasilana węglem. Projekt węglowy został jednak zawieszony z powodu problemów w finansowaniu inwestycji oraz w związku z kwestiami środowiskowymi. Gdy jeden z inwestorów – Grupa Energa – przejęta została przez koncern PKN Orlen, zapadła decyzja o zmianie sposobu zasilania elektrowni z węgla na gaz.

Spółkę celową Elektrownia Ostrołęka powołano do prowadzenia prac związanych z budową bloku węglowego Ostrołęka C w listopadzie 2009 roku. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku węglowego ogłoszono w połowie września 2011 roku. Zakładano wtedy ukończenie inwestycji na przełomie 2016 i 2017 roku, gdy spodziewane były wysokie deficyty energii. We wrześniu 2012 roku Energa ogłosiła, że projekt zostaje zamrożony. Wynikać to miało m.in. z istotnej zmiany zewnętrznych uwarunkowań, w szczególności wyraźnego pogorszenia warunków oferowanych na rynku finansowym i budowlanym. Do tego czasu, projekt pochłonął ok. 200 mln zł.

Jak wskazywała Energa w jednym z komunikatów, "pomimo tego spółka nadal poszukiwała zewnętrznego inwestora, który zagwarantowałby przedsięwzięciu wymaganą opłacalność i umożliwił jego odwieszenie".

- Szczegółowe informacje na ten temat jeszcze w kwietniu 2013 roku przekazał ówczesny minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski. Zgodnie z jego odpowiedzią, elektrownia miała być odwieszona przy spełnieniu wspominanego warunku i ukończona do 2019 roku. Gdyby do tego doszło, w Polsce północno-wschodniej już od kilku lat pracowałoby duże, stabilne źródło konwencjonalne pozwalające na bilansowanie stale rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Miałoby to miejsce jeszcze przed wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu i jego ograniczeń, wyzwań i szans, które determinowały polski sektor energetyczny do dalszej modernizacji i transformacji, a także wykorzystania gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego charakteryzującego się emisyjnością o połowę niższą niż węgiel kamienny - wskazywała spółka w komunikacie.

Aktualnie blok gazowo-parowy jest w budowie. Harmonogram zakłada oddanie bloku do użytku w 2025 roku. Na placu budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zakończone zostały pierwsze prace ziemne – na obszarze ok. 3,1 ha wykonano zasypki przygotowujące teren pod rozpoczęcie prac fundamentowych, o czym pisaliśmy tutaj.