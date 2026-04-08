42. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w OCK. Znamy szczegóły wydarzenia!

Już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia, w Ostrołęckim Centrum Kultury odbędzie się 42. edycja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. To najstarszy przegląd folklorystyczny w naszym mieście, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsi wykonawcy z regionu.

Wstęp na całe wydarzenie jest wolny, więc każdy może wpaść i posłuchać tradycyjnej muzyki oraz śpiewu.

Harmonogram występów

10:00 - rozpoczęcie KPA, przesłuchania w kategorii soliści i grupy śpiewacze,

ok. 13:30 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie",

ok. 14:00 - przesłuchania w kategorii: kapele kurpiowskie, mistrz-uczeń i instrumentaliści,

ok. 15.30 - ogłoszenie wyników.

To dobra okazja, żeby zobaczyć na żywo, jak radzą sobie zarówno doświadczeni artyści, jak i młodzi muzycy uczący się tradycji od swoich mistrzów. Całość odbywa się w sali widowiskowej OCK przy ul. Inwalidów Wojennych 21.

Jeśli nie możecie pojawić się w sali widowiskowej osobiście, organizatorzy przygotowali transmisję na żywo, którą będzie można śledzić.

