REKLAMA

REKLAMA

Amzteam.pro – partner biznesowy na miarę XXI wieku

Jesteśmy firmą działającą od 2016 roku i oferujemy szereg usług polegających na pełnej obsłudze sprzedażowej prowadzonej na pięciu rynkach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Nieustannie dążymy do rozwoju i wykorzystujemy najnowsze strategie i metody. Jesteśmy pewni, że Twoja firma dzięki nam wybije się na sam szczyt. Wybierając Amzteam.pro wybierasz sukces i czytelny system współpracy, co w rezultacie daje gwarancję skutecznych wzrostów sprzedaży i dużych zysków. Z nami zbudujesz markę na światowym poziomie, dzięki skutecznym formom promocji Twojej firmy na Amazon oraz Ebay.

Z nami możesz wszystko. Jeszcze nigdy sprzedaż na Amazon nie była tak łatwa – z naszą pomocą otworzysz się na ponad 300 milionów klientów, którzy czekają właśnie na Twój produkt!

Doświadczenie, pasja i zaangażowanie – zespół Amzteam.pro

Firma Amzteam.pro w prosty, skuteczny i bezpieczny sposób wprowadzi Cię na rynek sprzedażowy Amazon. Jesteśmy ludźmi, których cechuje profesjonalizm, precyzja i zaangażowanie. Zawsze dajemy z siebie wszystko i robimy, co w naszej mocy, aby osiągać jak najlepsze rezultaty. Zależy nam na Twoim sukcesie, więc dokładamy wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób wypromować Twoją markę, by mogła osiągać duże zyski.

Jesteśmy praktykami, co oznacza, że sami aktywnie prowadzimy sprzedaż na Amazon. Posiadamy 6 zarejestrowanych marek, co przekłada się na 6 odrębnych sklepów, wyposażonych w produkty z różnych branż. Oferujemy asortyment zarówno polskich producentów, jak i ten sprowadzony od zagranicznych kontrahentów.

Nasze bogate doświadczenie, wiedza i odpowiednie podejście stwarzają duże możliwości na osiągnięcie sukcesu na zagranicznym rynku sprzedażowym. Kochamy to, co robimy i praca jest naszą pasją, którą pragniemy zarazić również Ciebie. Dzięki nam zyskasz niezbędną wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie, które pozwoli na osiąganie spektakularnych efektów w krótkim czasie. Poprowadzimy Cię za rękę i wskażemy odpowiednią drogę sukcesu.

Jesteśmy specjalistami oraz pasjonatami nowoczesnych technologii, którzy doskonale znają się na swojej pracy. Wyróżnia nas kreatywność, charyzma i niezliczona ilość pomysłów w głowie. Potrafimy zrobić coś z niczego, a strategie reklamowe nie są nam obce. Wiemy doskonale, co zrobić, aby dobrze wypromować Twoją firmę.

Zespół Amzteam to przede wszystkim ludzie, których celem jest samorozwój i nieustanne doskonalenie swoich umiejętności. Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinach takich jak: e –commerce, programowanie, logistyka, prawo i lingwistyka.

Czym się zajmujemy i na czym polega nasza praca?

Nasza praca jest ściśle związana z obsługą sprzedażową marek chcących wprowadzić swoje produkty na zagraniczny rynek Amazon. Naszym zadaniem jest wypromowanie Twojego sklepu w taki sposób, aby osiągał on jak największe zyski i najlepszą sprzedaż. Oznacza to, że nasza praca polega na wprowadzaniu odpowiednich algorytmów i stosowaniu dobrej kampanii reklamowej, która dotrze do jak największej liczby odbiorców, – czyli potencjalnych klientów. Zajmujemy się przede wszystkim opracowaniem dobrej strategii i badaniem rynku. Wiemy, co aktualnie jest na topie i wdrażamy odpowiednie działania. Nam możesz zaufać, ponieważ każdy nowy pomysł w pierwszej kolejności testujemy na swoich produktach. Dzięki temu wiemy, co się sprawdzi, a co zupełnie się nie nadaje.

Nasza firma posiada interesujące oferty, które znacząco podniosą zyski Twojej marki.

Oferta dla producentów – budowanie marki w morzu klientów

Usługę tą kierujemy przede wszystkim do wszystkich osób, których głównym celem jest zbudowanie silnej, solidnej marki wśród 310 milionów klientów wchodzących w skład jednej z największych platform e – commerce na całym świecie. Oferujemy rejestrację marki Twojej firmy oraz stworzenie spersonalizowanego, dedykowanego sklepu. Sprawimy, że klienci będą do Ciebie wracać i robić jeszcze większe zakupy, co przyniesie niekończące się zyski.

Zapewniamy w pełni kompleksową usługę polegającą na outsourcingu konta firmy Amazon na rynku europejskim jak i w USA. Sprawnie wprowadzamy firmy w działalność na Amazon i proponujemy szereg możliwości usprawniających tę procedurę. Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie wyróżniającej się marki danej firmy wpuszczonej w bogaty świat e – commerce. Dążymy także do dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów, których zainteresuje dany produkt.

W zakres naszych usług, kierowanych do producentów wchodzą:

- consulting Amazon – polega on na opracowaniu odpowiedniej strategii działania oraz stworzeniu planu sprzedaży na Amazon. W zakres tej usługi wchodzi także wnikliwa analiza konkurencji oraz dobór odpowiednich rynków oraz partnerów biznesowych.

- obsługa konta Amazon – usługa ta polega na założeniu i rejestracji konta na Amazon, na jego prawidłowej obsłudze oraz na sprawowaniu odpowiedniej kontroli nad statystykami. Gwarantowany jest także stały kontakt z obsługą firmy Amazon.

- obsługa klienta firmy Amazon – usługa ta polega w głównej mierze na utrzymaniu odpowiedniego kontaktu z klientem, który ma prawo do kontaktu ze sprzedawcą i składania reklamacji oraz monitoringu zamówienia.

- tworzenie różnego rodzaju aukcji oraz prawidłowe pozycjonowanie ich na Amazon – działania te mają na celu przede wszystkim promowanie produktów wystawianych na platformie. Oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne ścisłe związane z projektowaniem różnych materiałów i tworzeniem nowych kategorii sprzedażowych.

- pełnowartościowa ochrona konta – dzięki tej usłudze gwarantowana jest likwidacja wszelkich zagrożeń oraz utrzymanie prawidłowej ciągłości wypłat.

- ochrona sprzedaży na Amazon – gwarantuje zabezpieczenie przed nieuczciwymi działaniami wychodzącymi ze strony konkurencji i umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad dodawanymi komentarzami i opiniami.

- tworzenie świadomości marki – polega to w dużej mierze na stworzeniu i zarejestrowaniu znaku towarowego, który będzie logo danej firmy.

- pozycjonowanie sklepu Amazon – oferujemy najlepsze wypozycjonowanie Twojego sklepu, które opiera się na odpowiednim przekierowywaniu, tworzeniu dedykowanych reklam oraz tworzeniu landingpages.

Oferta dla dystrybutorów – zwiększenie sprzedaży i pełna kontrola kosztów

Oferta kierowana jest do dystrybutorów, którzy chcieliby zwiększyć swoją sprzedaż, kontrolując przy tym koszty i zachować odpowiedni cash flow. Usługa ta stwarza możliwość outsourcingu konta Amazon zarówno na rynku europejskim jak i światowym. Podejmując z nami współpracę zwiększasz swoje szanse na oszczędność czasu i pieniędzy. Ponieważ nie jest konieczne zatrudnienie szeregu innych specjalistów do nadzorowania i utrzymania platformy.

W zakres oferty dla dystrybutorów wchodzą:

- consulting – opracowanie odpowiednich strategii, wybór rynków sprzedażowych oraz doprecyzowanie planów sprzedaży.

- obsługa konta – odpowiednia kontrola statystyk, rejestracja konta na Amazon oraz stały kontakt z jego obsługą.

- obsługa klienta – przejmowanie korespondencji, która może pojawiać się w pięciu dostępnych językach (angielski, włoski, francuski, niemiecki oraz hiszpański).

Z naszej strony gwarantujemy także pełne wsparcie, pomoc i specjalistyczną wiedzę. Zapewniamy pełną ochronę konta i prawidłową jego obsługę, pomagamy także w tworzeniu aukcji sprzedażowych oraz w pozycjonowaniu stron. Oferujemy również pełne bezpieczeństwo oraz ochronę sprzedaży.

Do naszych zadań należą także:

- tworzenie lub pomoc w tworzeniu logo marki,

- otwieranie kategorii produktowych,

- ustawianie odpowiednich key words,

- ustawianie PPC,

- obsługa Viral Lunch,

- tworzenie landing pages,

- pozycjonowanie stron,

- prawidłowe przekierowywanie ruchu,

- wsparcie techniczne i pomoc merytoryczna na każdym etapie współpracy.

Jesteśmy grupą specjalistów, która doskonale zna się na swojej pracy. W naszym zespole pracują jedynie przeszkoleni i wyspecjalizowani fachowcy, którzy posiadają szeroki wachlarz doświadczeń oraz mają za sobą wiele praktycznych działań. Dzięki nam Twój sklep pokochają miliony. Niczym nie musisz się martwić, wszystko zrobimy za Ciebie i pomożemy osiągnąć sukces, o jakim marzysz.

Amzteam.pro – jedyna taka firma w Polsce

Firma Amzteam.pro jest jedyną w Polsce, która proponuje szybkie i sprawne wprowadzenie swoich klientów na zagraniczny rynek Amazon. Specjalistyczna wiedza, zamiłowanie do nowoczesnych technologii i śledzenie aktualnych trendów umożliwiają sprawną i wnikliwą analizę rynku sprzedażowego. Dzięki temu wiemy jak opracować odpowiednią strategie i jakie kroki podjąć w celu promowania danej firmy oraz produktów przez nią proponowanych. Niezależnie od Twoich umiejętności i wiedzy dotyczącej polityki zagranicznej rynku sprzedaży, z naszą pomocą osiągniesz wymierne rezultaty w krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie pracy. Jesteśmy po to, by Tobie pomóc!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i proponowanymi przez nas rozwiązaniami. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.amzteam.pro, na której znajduje się jeszcze więcej informacji, dotyczących nas i naszych działań.