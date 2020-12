Aplikacja od software house. Kiedy warto w to inwestować?

REKLAMA

Mam firmę, mam swoją stronę. Między tymi dwoma zdaniami można dziś postawić znak równości. Posiadanie własnej strony internetowej nie oznacza jednak jeszcze, że masz klientów. A przynajmniej, że masz ich tyle, ile chcesz mieć.

Czego oczekują współcześni konsumenci? Dlaczego firmy typu software house cieszą się tak dużym zainteresowaniem? I nade wszystko – co możesz zrobić, by przyciągnąć do siebie kupujących? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba uświadomić sobie, jak działać nie warto.

Jak odstraszyć klienta od biznesowej strony internetowej?

Niestety, strona stronie nierówna. Istnieją strony internetowe, które samym swoim wyglądem przyciągają użytkowników. Do tego działają stabilnie i oferują mnóstwo opcji. Są też takie, od których klient ucieka z poczuciem niesmaku. Tracąc tym samym zaufanie do Twojej firmy.

Jakie strony zniechęcają nabywców? Brzydkie strony. Ale nie tylko.

Współcześni konsumenci mają wysokie oczekiwania. Nie będą mogli znaleźć potrzebnej opcji? Odejdą. Będą kręcić się po stronie w kółko? Odejdą. Zobaczą za dużo tekstu? Albo za mało tekstu? Albo tekst będzie nudny i bezwartościowy? Odejdą.

Zrezygnują również z korzystania usług firm, których strona wyrzuca komunikaty o błędach krytycznych. Nie kupią nic ze sklepu, który nie podaje istotnych informacji o swoich produktach. W obu tych przypadkach natychmiast zaczną kojarzyć Twoją markę z brakiem profesjonalizmu.

Współczesny konsument lubi za to ułatwienia. Chętnie korzysta z różnorodnych funkcjonalności na stronie. Właśnie dlatego przedsiębiorcy bardzo często rozważają nie tylko założenie lub ulepszenie własnej strony internetowej. Inwestują w kompleksowe aplikacje webowe. I korzystają w tym celu z usług software house.

Czym jest aplikacja webowa i dlaczego powinien ją stworzyć software house?

Aplikacja webowa to program uruchamiany w przeglądarce. Działa na różnych systemach operacyjnych. Można go użyć na dowolnym urządzeniu, także mobilnym. Od strony internetowej różni się możliwością interakcji. Strona pełni bowiem funkcję wyłącznie informacyjną. Wszędzie tam, gdzie można się zarejestrować, spersonalizować produkt, dokonać rezerwacji czy zrobić zakupy – mamy do czynienia z aplikacją.

Jak łatwo się domyślić, aplikacje zdecydowanie lepiej odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników Internetu. Szczególnie, że dostępne w nich opcje można doskonale dostosować do konkretnych zachowań konsumentów. Właśnie dlatego każdy przedsiębiorca potrzebuje programistów, którzy dobiorą perfekcyjne rozwiązania technologiczne do ich programu. A tego rodzaju specjalistów skupiają firmy programistyczne nazywane software house.

Czy usługa programowania to cała oferta software house?

Bynajmniej. Do stworzenia oprogramowania biznesowego potrzeba całego zespołu fachowców. Pracę nad projektem rozpoczyna się od określenia wymagań i zrozumienia sytuacji przedsiębiorcy. Już w tym momencie dobiera się również technologię i określa wstępny koszt całej współpracy. Następnie menadżer projektu tworzy zespół, przydzielając każdej osobie konkretne zadania.

W zespole muszą znaleźć się programiści specjalizujący się w konkretnych językach programowania. Ale nie tylko. Dobra aplikacja nie powstanie bez ekspertów od grafiki czy specjalistów od projektowania oprogramowania zorientowanego na użytkownika. Skoro wszystko ma działać stabilnie, potrzebni będą również testerzy.

Software house stawia też na świetną organizację pracy. Co to oznacza? Że możesz mieć lepszą stronę, więcej klientów, a przy tym wcale nie musi się to wiązać ze stresem i milionem błędów popełnianym po drodze. Czy warto? Oceń to we własnym zakresie. Umów się na rozmowę z dobrą firmą programistyczną i zapytaj, co może dla Ciebie zrobić.