Auta z Niemiec od dziś w usłudze Historia Pojazdu

Niemiec płakał jak sprzedawał – wreszcie możecie sprawdzić, czy ze smutku, czy z radości. W usłudze Historia Pojazdu pojawiły się właśnie auta zza zachodniej granicy... i nie tylko.

Jeśli ktokolwiek z Was nie słyszał jeszcze o tej usłudze to... dziwne. W 2019 roku Polacy skorzystali z niej... 129 859 339 razy! A przez pierwsze trzy miesiące tego roku niemal 40 milionów razy. Sami widzicie, że jest popularna.

Marzę, więc sprawdzam

A o co w niej chodzi? Załóżmy, że chcecie kupić auto. Wymarzony model właśnie znaleźliście za granicą. Opis sprzedawcy wydaje się być perfekcyjny, ale intuicja podpowiada Wam: sprawdź. Jak to zrobić, kiedy jesteście w domu, a wymarzony samochód kilkaset lub kilka tysięcy kilometrów dalej? I tu pojawiamy się my z usługą Historia Pojazdu!

- Dzięki niej możemy sprawdzić m.in. czy auto nie było kradzione, złomowane, czy nie ma przekręconego licznika. Aby to zrobić potrzebujemy jedynie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, datę pierwszej rejestracji i profilu zaufanego – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Do dziś mogliście w ten sposób prześwietlać auta sprowadzane do Polski z wielu krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na tej liście brakowało jednak kraju, z którego pochodzi zdecydowana większość aut przyjeżdżających nad Wisłę - Niemiec. Dzisiaj już są.

Jak to się stało? Rozszerzono liczbę współpracujących firm. W zakresie danych zagranicznych do tej pory Ministerstwo Cyfryzacji opierało się wyłącznie na informacjach dostarczanych przez firmę CARFAX. Od teraz do tego grona dołącza także firma AutoDNA.

Dzięki tej kooperacji udostępniane dane rozszerzono także o:

· ogłoszenia akcji serwisowych producenta (usługa zawiera informację o odnotowanych akcjach serwisowych / naprawczych ogłoszonych przez producentów pojazdów),

· niedopuszczenia pojazdu do ruchu (usługa zawiera informację o uprawnieniach do uczestnictwa w ruchu drogowym),

· zgodności numeru VIN ze standardem ISO (usługa zawiera informację o zgodności cyfry kontrolnej numeru VIN ze standardem ISO-3779).

Nie tylko Niemcy

- W ten sposób samochody z krajów, z których dane będziemy dostarczać, stanowią w sumie ok. 80% importu używanych pojazdów – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - To zasadnicza zmiana dla Polaków zainteresowanych nabyciem używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu pochodzącego zza granicy – dodaje szef MC.

Dotychczas trafiały do nas dane z kilkunastu krajów. Teraz będziemy udostępniać dodatkowe zakresy informacji o pojazdach z tych krajów oraz informacje z nowych państw. Poza Niemcami do naszej bazy trafią także dodatkowe informacje o autach z m.in. Francji, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii.

WAŻNE! Korzystanie z naszej e-usługi jest bezpłatne, co oznacza, że nie zapłacicie za uzyskanie informacji o pojeździe.

Tyle teorii, a jak korzystanie z naszej e-usługi wygląda w praktyce? Po pierwsze – trzeba wejść na stronę www.historiapojazdu.gov.pl.

WAŻNE! Podstawową usługą, którą tam oferujemy jest możliwość sprawdzenia auta zarejestrowanego w Polsce. Aby to zrobić potrzebujecie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, datę pierwszej rejestracji. Profil zaufany jest potrzebny, kiedy chcecie sprawdzić auto z zagranicy.

Będąc na stronie wpisujecie wspominane dane. Jeśli auto jest niezarejestrowane w Polsce, system poprosi Was o zalogowanie się profilem zaufanym. Kilka chwil i gotowe. Wszystkie interesujące Was dane znajdziecie w zakładce „Dane zagraniczne".

Bezpiecznej jazdy!

p.s. Jeśli nie macie jeszcze profilu zaufanego, a właśnie sobie uświadomiliście, że warto go mieć – obejrzyjcie nasz instruktaż. Krok po kroku tłumaczymy w nim jak stać się właścicielem PZ.