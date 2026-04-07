Autobusy zamiast pociągów z Ostrołęki. Koleje Mazowieckie wybrały przewoźnika

REKLAMA

REKLAMA

Mieszkańców Ostrołęki korzystających z połączeń kolejowych czekają spore zmiany w podróżowaniu. Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły właśnie przetarg na obsługę autobusowej komunikacji zastępczej, która zastąpi pociągi na czas planowanego remontu torów.

Remont torów wymusza przesiadkę

Utrudnienia wynikają z prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 29, które prowadzi zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe. Z tego powodu ruch pociągów zostanie wstrzymany, a pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusów.

Zmiany obejmą przede wszystkim trasę między Ostrołęką a Tłuszczem. Autobusy będą kursować również na krótszych odcinkach, m.in. do Mostówki i Wyszkowa, dowożąc podróżnych do miejsc, gdzie będą mogli kontynuować jazdę pociągiem w stronę Warszawy.

Wiemy, kto nas zawiezie

Do obsługi tej trasy wybrano firmę LEMBUS Józef Lemieszek. Przewoźnik ten okazał się najlepszy wśród dziesięciu chętnych firm, które wystartowały w przetargu.

Dla pasażerów z Ostrołęki najważniejsze są standardy, jakie musiał spełnić zwycięzca:

Każdy pojazd pomieści więcej niż 60 osób.

Autobusy będą posiadały specjalne uchwyty na zewnątrz, pozwalające na przewóz przynajmniej 3 rowerów.

Koleje Mazowieckie wymagały, aby kierowcy byli zatrudnieni na umowę o pracę

Kursy będą realizowane według specjalnego rozkładu jazdy, dostosowanego do potrzeb pasażerów na czas trwania remontu.