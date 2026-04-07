Autobusy zamiast pociągów z Ostrołęki. Koleje Mazowieckie wybrały przewoźnika

Mieszkańców Ostrołęki korzystających z połączeń kolejowych czekają spore zmiany w podróżowaniu. Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły właśnie przetarg na obsługę autobusowej komunikacji zastępczej, która zastąpi pociągi na czas planowanego remontu torów.
Remont torów wymusza przesiadkę
Utrudnienia wynikają z prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 29, które prowadzi zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe. Z tego powodu ruch pociągów zostanie wstrzymany, a pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusów.
Zmiany obejmą przede wszystkim trasę między Ostrołęką a Tłuszczem. Autobusy będą kursować również na krótszych odcinkach, m.in. do Mostówki i Wyszkowa, dowożąc podróżnych do miejsc, gdzie będą mogli kontynuować jazdę pociągiem w stronę Warszawy.
Wiemy, kto nas zawiezie
Do obsługi tej trasy wybrano firmę LEMBUS Józef Lemieszek. Przewoźnik ten okazał się najlepszy wśród dziesięciu chętnych firm, które wystartowały w przetargu.
Dla pasażerów z Ostrołęki najważniejsze są standardy, jakie musiał spełnić zwycięzca:
- Każdy pojazd pomieści więcej niż 60 osób.
- Autobusy będą posiadały specjalne uchwyty na zewnątrz, pozwalające na przewóz przynajmniej 3 rowerów.
- Koleje Mazowieckie wymagały, aby kierowcy byli zatrudnieni na umowę o pracę
Kursy będą realizowane według specjalnego rozkładu jazdy, dostosowanego do potrzeb pasażerów na czas trwania remontu.
~Wszystko przez Łomżę, 21:18 07-04-2026, 20%
To wszystko przez tych buraków z Podlasia, na pewno to przez nich! Niech sobie jeżdżą do Białegostoku i zostawią Mazowsze w spokoju!
~tępiciel lemingów, 21:25 07-04-2026, 90%
@~Wszystko przez Łomżę
Dobrze, że Łomża chce jechać przez Ostrołękę, przez to jest remont torów podnoszący prędkość na nich.
~tępiciel lemingów, 05:51 08-04-2026, 86%
I po co ta agresja rusku?
~Precz z podlasiakami, 10:10 08-04-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Z Ostrołęki to już dawno jeździły pociągi to wy dopiero aspirujecie do bycia normalnym miastem
~Janusz, 23:17 07-04-2026, 50%
A od kiedy nie będzie pociągu do warszawy
~Kris, 01:45 08-04-2026, 100%
@~Janusz
Od 14,04,2026r
~Jia, 23:57 07-04-2026, 84%
Zróbcie przy okazji remont drugiego peronu w Ostrołęce, skoro jeżdżą z niego tylko pociągi do Warszawy i Tłuszcza. Jest okazja, żal nie skorzystać.
~Kris, 01:46 08-04-2026, 100%
@~Jia
Będzie nowy peron oraz dynamiczna informacja pasażerska która pokaże przyjazd pociągu w czasie rzeczywistym z GPS pociągu oraz monitoring
~@@@, 06:40 08-04-2026, 100%
@~Jia
Będzie remont peronu do Warszawy i Tłuszcza. Po remoncie będzie wyglądał tak jak ten do Białegostoku.
~Meg, 04:39 08-04-2026, 0%
Gdzie można znaleźć dokładny rozkład?
~aa, 10:10 08-04-2026, 0%
do kiedy będzie remont
~Adam, 15:17 08-04-2026, -
Powinno być więcej pociągów z Ostrołęki do Chorzel
