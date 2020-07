Bądźmy rozważni nad wodą – dbajmy o bezpieczeństwo!

REKLAMA

Okres wakacyjny i piękna, słoneczna pogoda, sprzyjają wycieczkom nad różnego rodzaju zbiorniki wodne. Chętnie chłodzimy się w nich w upalne dni. Czy robimy to z rozwagą i zachowaniem choćby podstawowych zasad bezpieczeństwa? Statystyki pokazują, że nie do końca, bo jednak dochodzi do zgonów w wyniku utonięć. Apelujemy o korzystanie z tej formy wypoczynku w mądry i bezpieczny sposób.



Do utonięć dochodzi najczęściej z powodu braku nadzoru dorosłych nad swoimi pociechami, które często korzystają z tzw. „dzikich kąpielisk”. Pamiętajmy, że miejsca takie są bardzo niebezpieczne. Dno wyrobiska, czy też rzeki zazwyczaj nie jest w żaden sposób sprawdzone, a dzieci korzystają z takich miejsc spontanicznie. Powinniśmy korzystać ze zbiorników wodnych, gdzie znajduje się większa liczba osób. Łatwiej wtedy o to, by w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, została nam udzielona szybka pomoc. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby w okresie wakacyjnego rozluźnienia, zwiększyli nadzór nad dziećmi i sami przestrzegali chociażby podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.



Spożywanie alkoholu również nie jest wskazane, gdy zamierzamy kąpać się w jeziorze, rzece czy też morzu. Szczególnie w połączeniu z wysokimi temperaturami, sprawia on, że nasza świadomość zagrożeń, które mogą wystąpić, jest zaburzona. Często będąc pod wpływem alkoholu przeceniamy swoje możliwości oraz wyłącza się w nas rozwaga i ostrożność.



Przed wejściem do wody z brzegu rozgrzanego słońcem powinno być poprzedzone lekkim ochłodzeniem się wodą. Unikniemy wtedy szoku termicznego i zminimalizujemy ryzyko utraty zdrowia a nawet życia.



Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przypominają o kwestii korzystania z różnego rodzaju urządzeń do pływania typu kajaki, łódki czy też łodzie motorowe. Do korzystania z niektórych tego typu sprzętów wymagane są odpowiednie uprawnienia, a kierowanie nimi w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Przestrzegamy przed wsiadaniem na takie urządzenia, gdy znajdujemy się pod wpływem alkoholu, gdyż wtedy łatwiej może dojść do tragedii.



podkom. Tomasz Żerański, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce