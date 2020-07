Tragedia na jeziorze Kalwa Mała. Utonął 34-letni ostrołęczanin

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Woda to żywioł , jak się tego nie pojmie to są skutki

Woda to żywioł , jak się tego nie pojmie to są skutki

Ile można naszym Rodakom tłumaczyć, że po alkoholu nie wchodzi się do wody, bo to kończy się nieszczęściem, takim samym jak i kierowanie pojazdem na t.zw. podwójnym gazie. Mimo to, wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego

Ile można naszym Rodakom tłumaczyć, że po alkoholu nie wchodzi się do wody, bo to kończy się nieszczęściem, takim samym jak i kierowanie pojazdem na t.zw. podwójnym gazie. Mimo to, wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego

~Zofia , 17:00 13-07-2020 , 60%