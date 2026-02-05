Baranowo: Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej oficjalnie otwarta [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W Baranowie odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytku nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej. Nowoczesny obiekt ma pełnić funkcję centrum życia kulturalnego, edukacyjnego oraz społecznego, oferując mieszkańcom przestrzeń dostosowaną do współczesnych standardów placówek bibliotecznych.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz posłowie na Sejm RP Marcin Grabowski, Mariusz Popielarz i Żaneta Cwalina-Śliwowska. Obecni byli również lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy gminy, którzy mieli okazję zapoznać się z nową infrastrukturą.

Inwestycja ta zmienia charakter placówki, która obecnie, poza podstawową funkcją udostępniania księgozbioru, staje się miejscem pracy z młodzieżą, aktywizacji seniorów oraz budowania lokalnej tożsamości. Podczas uroczystości przekazano gratulacje Wójtowi Gminy Baranowo Marcinowi Wołoszowi za realizację działań na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury, a także Dyrektor Biblioteki Małgorzacie Bączek za merytoryczne przygotowanie koncepcji miejsca przyjaznego czytelnikom.

Nowy budynek ma służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców Baranowa jako otwarta i ogólnodostępna przestrzeń edukacyjna.