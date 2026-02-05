Nowy rozdział dla najmłodszych. Żłobek i przedszkole w Olszewie-Borkach oficjalnie otwarte! [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA

To był wyjątkowy czwartek dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Dziś, 5 lutego, uroczyście przecięto wstęgę w nowo wybudowanym obiekcie, który stanie się drugim domem dla sporej gromadki maluchów. Gmina zyskała nowoczesny żłobek i przedszkole samorządowe, na które wielu rodziców czekało z niecierpliwością.

Małe gwiazdy na scenie

Choć na otwarciu pojawiło się wielu ważnych gości, to i tak całe show skradły dzieci. Przedszkolaki z grup „Pszczółki” oraz „Jagódki” przygotowały specjalny spektakl oparty na baśni o Brzydkim Kaczątku.

Występ był pełen emocji i uśmiechów, a mali aktorzy w kolorowych kostiumach zebrali gromkie brawa od dumnych rodziców i zaproszonych gości.

Goście dopisali

Wydarzenie przyciągnęło sporo osób. Na otwarciu pojawili się m.in. posłowie ziemi ostrołęckiej, wojewoda oraz lokalni samorządowcy. Nie zabrakło też tych, bez których ten budynek by nie powstał - wykonawców inwestycji oraz dyrekcji placówek.

Więcej miejsca i lepsze warunki

Co konkretnie zmienia się dla mieszkańców? Przede wszystkim standard i przestrzeń. Żłobek przyjmie pod swoją opiekę 48 dzieci, dając rodzicom szansę na szybszy powrót do pracy, natomiast przedszkole jest przygotowane na 100 przedszkolaków.

Warto zaznaczyć, że do tej pory przedszkolaki korzystały z sal w budynku szkoły podstawowej. Teraz przenoszą się do zupełnie nowej, własnej przestrzeni, zaprojektowanej specjalnie z myślą o ich potrzebach.

Za sterami nowych placówek staną doświadczone osoby. Funkcję dyrektora nowo powstałego żłobka objęła pani Anita Piersa, natomiast przedszkolem niezmiennie zarządzać będzie pani Ewa Rzewnicka.

Inwestycja liczona w milionach

Budowa tak nowoczesnego obiektu to spore wyzwanie finansowe. Całość kosztowała ponad 7,3 mln złotych. Gmina wykazała się jednak dużą skutecznością w zdobywaniu funduszy zewnętrznych: 3,25 mln zł udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy, 4 mln zł dołożył Urząd Marszałkowski, natomiast z własnego budżetu gmina wydała jedynie nieco ponad 78 tys. zł.

Gmina przyjazna rodzinom

Olszewo-Borki stawiają na rozwój i komfort mieszkańców. Nowoczesna baza edukacyjna sprawia, że gmina staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia dla młodych par i rodzin, które szukają swojego miejsca blisko Ostrołęki. Otwarcie żłobka i przedszkola to nie tylko nowe budynki - to zaproszenie dla nowych mieszkańców, by właśnie tutaj budowali swoją przyszłość.