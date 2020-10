Biblioteki podsumowały swoją działalność podczas pandemii [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie podsumowujące działalność bibliotek z terenu miasta i powiatu podczas pandemii.



Gości przywitał dyrektor MBP w Ostrołęce Mieczysław Romanik. To jak biblioteki radziły sobie w trudnym czasie pandemii, mogliśmy zobaczyć na przygotowanych przez pracownice biblioteki; Bożenę Załęską i Annę Wołosz, prezentacjach multimedialnych. Biblioteki ani na chwilę nie straciły kontaktu z Czytelnikami, choć długi czas był on tylko zdalny. Bibliotekarze wykazali się dużą kreatywnością - najmłodszym czytelnikom czytali i przedstawiali bajki, organizowali konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie. Wykorzystując łącza internetowe. A potem, gdy restrykcje stopniowo były znoszone, umożliwili ponownie osobisty kontakt z książką. Choć początkowo wciąż jeszcze czytelnicy nie mogli sami podejść do półek po książki. Latem bibliotekarze zapraszali już w plener - na warsztaty, koncerty - oczywiście z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.



Czwartkowe (8 października) spotkanie w bibliotece było okazją do podsumowań, refleksji, a także do podziękowania bibliotekarzom za ich twórczą i edukacyjną pracę. W imieniu starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła uczyniła to Katarzyna Grodzka, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Ponadto wręczyła wszystkim dyrektorom bibliotek z terenu miasta i powiatu upominki, ufundowane przez samorząd powiatu.



Przyłączyła się także do życzeń dla Anny Nadwodnej, kierownik działu metodyki i informacji MBP w Ostrołęce, która tego dnia pożegnała się z pracą zawodową w bibliotece. Pani Anna obiecała jednak, że na emeryturze pozostanie także wśród bliskich przyjaciół biblioteki.