Ostrołęka,

Biletomat w końcu przy dworcu! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Ostrołęki mogli się zdziwić, gdy kilka miesięcy temu biletomat Kolei Mazowieckich pojawił się... po drugiej stronie ulicy od dworca. Teraz urządzenie stoi już w odpowiednim miejscu.

Biletomat Kolei Mazowieckich miał ułatwić pasażerom zakup biletów na pociąg, ale jego lokalizacja wzbudziła niemałe kontrowersje. Urządzenie zamiast na terenie dworca kolejowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zainstalowano po drugiej stronie ulicy – przy sklepie. Taka lokalizacja sprawiała, że wielu podróżnych w ogóle nie wiedziało o istnieniu biletomatu. Na absurdalną sytuację zwrócił uwagę czytelnik portalu eOstrołęka, który zapytał, dlaczego biletomat nie stoi tam, gdzie powinien – na peronie lub przynajmniej na terenie dworca. Po wielu miesiącach sprawę udało się rozwiązać pozytywnie dla pasażerów

Biletomat na swoim miejscu

Urządzenie do zakupu biletów stoi już przy dworcu kolejowym, z czego cieszy się przewodniczący rady osiedla Stacja Jerzy Grabowski. – Biletomat wrócił na swoje miejsce – podsumowuje krótko Grabowski.

Teraz pasażerowie korzystający z usług Kolei Mazowieckich mogą bez problemu zakupić bilet w odpowiednim miejscu – tam, gdzie intuicyjnie powinni go szukać, czyli przy dworcu kolejowym.

