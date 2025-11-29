Biletomat w końcu przy dworcu! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Ostrołęki mogli się zdziwić, gdy kilka miesięcy temu biletomat Kolei Mazowieckich pojawił się... po drugiej stronie ulicy od dworca. Teraz urządzenie stoi już w odpowiednim miejscu.
Biletomat Kolei Mazowieckich miał ułatwić pasażerom zakup biletów na pociąg, ale jego lokalizacja wzbudziła niemałe kontrowersje. Urządzenie zamiast na terenie dworca kolejowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zainstalowano po drugiej stronie ulicy – przy sklepie. Taka lokalizacja sprawiała, że wielu podróżnych w ogóle nie wiedziało o istnieniu biletomatu. Na absurdalną sytuację zwrócił uwagę czytelnik portalu eOstrołęka, który zapytał, dlaczego biletomat nie stoi tam, gdzie powinien – na peronie lub przynajmniej na terenie dworca. Po wielu miesiącach sprawę udało się rozwiązać pozytywnie dla pasażerów
Biletomat na swoim miejscu
Urządzenie do zakupu biletów stoi już przy dworcu kolejowym, z czego cieszy się przewodniczący rady osiedla Stacja Jerzy Grabowski. – Biletomat wrócił na swoje miejsce – podsumowuje krótko Grabowski.
Teraz pasażerowie korzystający z usług Kolei Mazowieckich mogą bez problemu zakupić bilet w odpowiednim miejscu – tam, gdzie intuicyjnie powinni go szukać, czyli przy dworcu kolejowym.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~On, 12:37 29-11-2025, 60%
Oho ostroxD nie piję tylko załatwia interesy w Warszawie,to dlaczego dziś leżał koło biedronki na Sienkiewicza obszczany?
Gość, 13:05 29-11-2025, 60%
@~On
Bo mu nie wyszły interesy w Warszawie, jak na cwela przystało xD
~On, 13:31 29-11-2025, 50%
Uważaj bo prawnikami straszy
~Ono, 16:18 29-11-2025, 67%
@~On
Co, znowu ostroxD się uwalił? Jeszcze tydzień temu, przyrzekał mi na wszystkie świętości, że to "ostatni raz!" Wstyd! Chłop dorosły, a nie umie się prowadzić!
Przecież tyle klientów każdego dni przewija się przez Biedrę na Sienkiewicza! Co oni pomyślą sobie o obszczanym ostroxD? Ja już nie mam siły na niego!
~pytam sie, 17:36 29-11-2025, 100%
@~On
kiedy poczekalnia dworcowa zostanie przeniesiona na swoje miejsce ? tam gdzie była przez ponad 100 lat. Obecne pomieszczenie nie spełnia żadnych norm i standardów na pobyt ludzi (zbyt niskie , nie ma bezpośredniego wyjścia na perony, brak tablicy elektronicznej) To pomieszczenie mogłoby się nadawać jako gospodarcze (magazynek na wiadra i szczotki) Hańba i skandal , że dworzec PKP został tak zdegradowany kosztem jakich szemranych ,,centrów integracji'' wyremontowanym dla ,,swoich''
~Matylda, 13:36 29-11-2025, 34%
Czyli teraz za kupowanie biletu u kierownika pociągu dopłaca się opłatę za to że nie kupiło się biletu na stacji? Tak jest przynajmniej w Warszawie, jak chce się kupić u kierownika, a na stacji była możliwość zakupu, to trzeba uiścić opłatę za wydanie biletu
~H1, 21:04 29-11-2025, 100%
@~Matylda
Nie. Dopłata jest naliczana tylko na stacji na której znajdują się kasy biletowe.
~sas, 22:15 29-11-2025, -
Podziękowania dla Pana Jerzego
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.