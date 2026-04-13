Boże Ciało w Myszyńcu zobaczy cała Polska! Wyjątkowe wyróżnienie dla parafii!

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu będzie transmitowana przez Telewizję Polską. To wyjątkowe wyróżnienie dla parafii i całej lokalnej wspólnoty wiernych. Przygotowania już ruszyły - odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z ekipą TVP.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Myszyńca

Transmisja telewizyjna Bożego Ciała to dla parafii w Myszyńcu powód do dumy. Uroczystość obchodzona w tym kurpiowskim miasteczku od lat przyciąga wiernych swoją oprawą i głębią przeżycia religijnego. W tym roku za pośrednictwem telewizji będzie mogła ją zobaczyć cała Polska.

Parafia podkreśla, że jest to nie tylko wyróżnienie, ale też – jak czytamy w komunikacie – „szansa na piękne świadectwo wiary całej wspólnoty parafialnej".

Pierwsze spotkanie z TVP

Przygotowania do transmisji nabrały już konkretnego kształtu. Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Telewizji Polskiej, które pokazało, jak ważne jest dobre współdziałanie wszystkich zaangażowanych stron, aby uroczystość przebiegła godnie i sprawnie.

To dopiero początek wspólnej pracy - przed parafią i ekipą telewizyjną jeszcze wiele tygodni przygotowań.

Czas na zaangażowanie wiernych

Parafia zachęca mieszkańców i wiernych do jeszcze głębszego zaangażowania się w przygotowanie tegorocznej uroczystości. Transmisja telewizyjna to bowiem nie tylko techniczne wyzwanie dla organizatorów - to przede wszystkim okazja, by cała wspólnota pokazała się z jak najlepszej strony.

Boże Ciało wypada w tym roku 4 czerwca 2026 roku. Szczegółowy program uroczystości i godzina transmisji zostaną podane w późniejszym terminie.

W naszej galerii zobaczyć możecie zdjęcia z procesji Bożego Ciała w Myszyńcu w 2025 r.