Brutalny gwałt w Wyszkowie to fakenews! Klikając w artykuł można stracić pieniądze

W portalach społecznościowych i komunikatorach internetowych krążą informacje o tragicznym wypadku czy brutalnym gwałcie w Wyszkowie. Pod żadnym pozorem nie można klikać w linki z takimi postami. To fakenewsy, które mogą narazić nas na utratę pieniędzy.

Wyszkowska policja ostrzega – od pewnego czasu krążą w sieci artykuły z szokującymi i intrygującymi czytelników tytułami. Motywem przewodnim jest brutalny gwałt w centrum miejscowości lub tragiczny wypadek na głównych ulicach miasta. W naszym regionie często w takich treściach pojawia się Wyszków, ale być może natrafiliście także na inne nazwy miejscowości znane z okolicy, w której mieszkacie.

W treści informacji znajduje się emocjonujący wpis z apelem od ofiary o rozpowszechnianie dalej informacji oraz z prośbą o obejrzenie załączonego w pliku materiału wideo i rozpoznanie sprawcy zdarzenia. Policja ostrzega, by pod żadnym pozorem nie pobierać pliku, a jeśli już to zrobiliśmy, nie uruchamiajmy go. Plik pozornie podobny do pliku wideo to w rzeczywistości program, a ściślej mówiąc wirus, którego zadaniem jest przechwycenie danych logowania do naszego konta bankowego lub innych poufnych danych. W ten sposób można bardzo łatwo stracić wszystkie oszczędności.

Co zrobić, gdy już padliśmy ofiarą oszustów?

Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem. Zmień hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali. Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie komputera! Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyska się kontrolę nad komputerem. W przypadku zablokowania komputera pomocy można też szukać na stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org, którego uczestnikiem jest również Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

Aby nie paść ofiarą przestępców:

nie daj się nabrać na informacje z niepotwierdzonych źródeł (taka informacja na pewno byłaby dystrybuowana wieloma oficjalnymi kanałami takimi jak radio, telewizja czy lokalne media),

nie wchodź na nieznane Ci strony i nie ściągaj żadnych plików,

nigdy nie loguj się do profilu zaufanego z nieznanych linków. Wpisuj ręcznie jego stronę lub korzystaj z przygotowanej wcześniej zakładki.