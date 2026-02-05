eOstroleka.pl
Ostrołęka, TYLKO U NAS

Były szef MON pyta o wojsko w Ostrołęce. "Docierają do mnie sygnały"

REKLAMA
zdjecie 509
REKLAMA
zdjecie 509
Posłuchaj

Były minister obrony narodowej, poseł PiS Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie infrastruktury wojskowej w Ostrołęce. "Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. Skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje jednak w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych" - pisze Błaszczak.

Interpelacja nr 14922 wpłynęła do ministerstwa 28 stycznia 2026 roku.

"Docierają do mnie sygnały o przesuwaniu terminów i ograniczaniu zakresu inwestycji z przyczyn budżetowych" - alarmuje były szef MON.

Siedem pytań do ministra

Mariusz Błaszczak zadał ministrowi siedem szczegółowych pytań:

  1. Jaki jest szczegółowy wykaz inwestycji zaplanowanych dla Ostrołęki?
  2. Na jakim etapie realizacji znajduje się każda z nich?
  3. Jakie są aktualne oraz docelowe stany osobowe jednostek?
  4. Jakie środki finansowe zaplanowano w kolejnych latach budżetowych?
  5. Czy środki te są wystarczające do pełnej realizacji zamierzeń?
  6. Ile zadań zostało przesuniętych w czasie lub ograniczonych z powodu braku finansowania?
  7. Jaki jest obecnie realny termin osiągnięcia pełnej gotowości infrastrukturalnej jednostki?

Warto zaznaczyć, że Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. To strategiczne położenie, w regionie, który w razie konfliktu może być kluczowy dla obrony wschodniej flanki NATO. Jednak, jak zauważa Błaszczak, "skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych".

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie musiał udzielić odpowiedzi na interpelację. Odpowiedź powinna rzucić światło na to, jak realnie wygląda sytuacja z wojskiem w Ostrołęce.

Więcej o: Ostrołęka, infrastruktura wojskowa, interpelacja, Mariusz Błaszczak, inwestycje wojskowe

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~100 bajerów dla frajerów, 06:42 05-02-2026,   72%
Przecież na nic "pinindzy ni ma i nie byndzie", POza tym PO co nam wojsKO jak jest w Moskwie .
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~101 bajer, 08:06 05-02-2026,   88%
@~100 bajerów dla frajerów No i w Berlinie .... Nawet mertz coś o broni atomowej coś chlapnął, że niby w strukturze europejskiej ale wiadomo ... Pewnie w tajemnicy już działaja w temacie.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~do tego wyżej, 07:10 05-02-2026,   16%
Przecież Wy pisowcy robicie wszystko pod dyktando moskwy i orbana.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 08:04 05-02-2026,   80%
@~do tego wyżej
Trzeba mieć gnój we łbie, miast kory mózgowej, aby posądzać Prawo i Sprawiedliwość o sympatie prorosyjskie!
Podaj, gwizdku, chociaż jedną rzecz zrobioną przez PiS na polecenie Rosji lub Węgier! No, podaj!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Hehe, 08:11 05-02-2026,   60%
@~do tego wyżej A co na to lekarze?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ANTYPOPIS, 08:14 05-02-2026,   40%
@~do tego wyżej Sukin.... syny z pisu służą dwóm panom :Ukraińcom i Zydom, dlatego jak rządzili zabrali Pokakom i oddali Ukraincom całe uzbrojenie i ponad 100 mld zł, w przeliczeniu około 4 procent pkb _najwięcej na świecie!!!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 08:38 05-02-2026,   67%
@~ANTYPOPIS Dobrze, że nie służą Moskwie i Niemcom.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~.., 08:46 05-02-2026,   100%
@~tępiciel lemingów Niby "antypopis" ale wslisx tylko w PiS a ekipa rudego folksdojcza to bardzo wiernie służył Berlinowi i albo jesteś aż tak głupi że tego nie widzisz

.albo - bardziej prawdopodobne - jesteś z tej uśmiechniętej sitwy
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~100 bajerów dla frajerów, 08:49 05-02-2026,   100%
@~do tego wyżej A kto to są ci PiSowscy? ..czy masz na myśli ludzi logicznie myślących i nie godzących się na rozwalanie państwa przez obecną ekipę i robienia wszystkiego dla Niemców kosztem nas Polaków?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Precz z KOmuną, 08:51 05-02-2026,   100%
@~do tego wyżej Jakież to KOmunistyczne, nie masz nic do POwiedzenia w temacie to atakuj i obrażaj adwersarza. Już wasz POlszeeicki guru - Lenin to robił.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ANTYPOPIS, 08:54 05-02-2026,   34%
@~tępiciel lemingów Dla Polski i Polaków to i tak źle a za zdradę KARA ŚMIERCI!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 08:58 05-02-2026,   50%
@~ANTYPOPIS Tak, za zdradę kara, kto służy obcym państwom popełnia zdradę.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ANTYPOPIS, 09:00 05-02-2026,   0%
@~100 bajerów dla frajerów "Logicznie myślący" pisowcy przez 8 lat demolowali Polske :zielone łady, podpisane mercosur, kpo, zamykane kopalnie i rozbiórka elektrowni, Judaizacja i Ukrainizacja kraju co jest 4 rozbiorem Polski, zepsucie stosunków z Wegrami, zaciąganie kolejnych pozyczek  dla Ukrainy .... To wystarczy, by stwierdzić że pis tak jak i platforma jest wrogiem Polski i należy jak najsurowiej rozliczyć i wytępić!!!!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 09:03 05-02-2026,   100%
@~ANTYPOPIS Przecież PiS był przeciw Mercosur, zielonemu ładowi, zamykaniu kopalń i elektrowni na węgiel.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Gość, 08:06 05-02-2026,   100%
Szok. Można komentować bez zalogowania się.........
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~kODowica precz, 08:47 05-02-2026,   100%
@~Gość Do czasu, potem PO cichu te nieprawomyślne komentarze POkasuja.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ANTYPOPIS, 09:02 05-02-2026,   0%
@~kODowica precz Już tak było za rządów pis, gdzie Nieprzychylne komentarze o Ukrainie czy pandemii były kasowane!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 09:07 05-02-2026,   50%
@~ANTYPOPIS Były usuwane komentarze przychylne Rosji i przychylne pandemii.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Później się przedstawię, 09:03 05-02-2026,   100%
Niech zrobią na początku porządek w tej jednostce. Bo z tego co wiem to jest jeden wielki syf i patologia :)
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×