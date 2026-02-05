Były szef MON pyta o wojsko w Ostrołęce. "Docierają do mnie sygnały"

Były minister obrony narodowej, poseł PiS Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie infrastruktury wojskowej w Ostrołęce. "Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. Skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje jednak w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych" - pisze Błaszczak.
Interpelacja nr 14922 wpłynęła do ministerstwa 28 stycznia 2026 roku.
"Docierają do mnie sygnały o przesuwaniu terminów i ograniczaniu zakresu inwestycji z przyczyn budżetowych" - alarmuje były szef MON.
Siedem pytań do ministra
Mariusz Błaszczak zadał ministrowi siedem szczegółowych pytań:
- Jaki jest szczegółowy wykaz inwestycji zaplanowanych dla Ostrołęki?
- Na jakim etapie realizacji znajduje się każda z nich?
- Jakie są aktualne oraz docelowe stany osobowe jednostek?
- Jakie środki finansowe zaplanowano w kolejnych latach budżetowych?
- Czy środki te są wystarczające do pełnej realizacji zamierzeń?
- Ile zadań zostało przesuniętych w czasie lub ograniczonych z powodu braku finansowania?
- Jaki jest obecnie realny termin osiągnięcia pełnej gotowości infrastrukturalnej jednostki?
Warto zaznaczyć, że Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. To strategiczne położenie, w regionie, który w razie konfliktu może być kluczowy dla obrony wschodniej flanki NATO. Jednak, jak zauważa Błaszczak, "skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych".
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie musiał udzielić odpowiedzi na interpelację. Odpowiedź powinna rzucić światło na to, jak realnie wygląda sytuacja z wojskiem w Ostrołęce.
