Były szef MON pyta o wojsko w Ostrołęce. "Docierają do mnie sygnały"

Były minister obrony narodowej, poseł PiS Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie infrastruktury wojskowej w Ostrołęce. "Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. Skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje jednak w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych" - pisze Błaszczak.

Interpelacja nr 14922 wpłynęła do ministerstwa 28 stycznia 2026 roku.

"Docierają do mnie sygnały o przesuwaniu terminów i ograniczaniu zakresu inwestycji z przyczyn budżetowych" - alarmuje były szef MON.

Siedem pytań do ministra

Mariusz Błaszczak zadał ministrowi siedem szczegółowych pytań:

Jaki jest szczegółowy wykaz inwestycji zaplanowanych dla Ostrołęki? Na jakim etapie realizacji znajduje się każda z nich? Jakie są aktualne oraz docelowe stany osobowe jednostek? Jakie środki finansowe zaplanowano w kolejnych latach budżetowych? Czy środki te są wystarczające do pełnej realizacji zamierzeń? Ile zadań zostało przesuniętych w czasie lub ograniczonych z powodu braku finansowania? Jaki jest obecnie realny termin osiągnięcia pełnej gotowości infrastrukturalnej jednostki?

Warto zaznaczyć, że Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. To strategiczne położenie, w regionie, który w razie konfliktu może być kluczowy dla obrony wschodniej flanki NATO. Jednak, jak zauważa Błaszczak, "skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych".

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie musiał udzielić odpowiedzi na interpelację. Odpowiedź powinna rzucić światło na to, jak realnie wygląda sytuacja z wojskiem w Ostrołęce.