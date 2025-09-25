eOstroleka.pl
Charytatywny turniej tenisa ziemnego dla Filipka

Już 11 października 2025 roku w Renosport w Grabowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe - charytatywny turniej tenisa ziemnego dla Filipka. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników sportu oraz całe rodziny na rodzinny piknik tenisowy, którego celem jest nie tylko wspólna zabawa, ale przede wszystkim pomoc potrzebującemu chłopcu.

Program dnia:

  • 9:00 – zabawy dla dzieci na korcie,
  • 11:00 – atrakcje dla najmłodszych, w tym pokaz wozu strażackiego, policyjnego, prezentacja służby więziennej oraz stoiska Wojska Polskiego,
  • 18:00 – wielka licytacja charytatywna dla Filipka.

Całość wydarzenia ma na celu zebranie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na pomoc Filipkowi. Wpisowe wynosi minimum 100 zł i wpłacane jest poprzez specjalną zbiórkę na portalu pomagam.pl:

Link do zrzutki dla Filipka

