eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka czeka na decyzję o dofinansowaniu. Wnioski dotyczą tych dwóch ulic

REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Posłuchaj

Dokumentacja gotowa - ul. Celna w Ostrołęce może zostać wyremontowana od razu po pozyskaniu środków zewnętrznych. Prezydent złożył wnioski o dofinansowanie i czeka na odpowiedź, która ma nadejść na początku 2026 roku.

Ulica Celna w Ostrołęce znajduje się w bardzo zaawansowanym stadium przygotowań do inwestycji. Podczas sesji rady miasta prezydent Paweł Niewiadomski przedstawił aktualny stan sprawy tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. W przeciwieństwie do wielu innych planowanych inwestycji, ul. Celna ma już kompletną dokumentację techniczną, spełniono też wszystkie formalności.

"Mamy przygotowaną dokumentację projektową" - poinformował prezydent.

Prezydent Niewiadomski potwierdził złożenie wniosków o zewnętrzne dofinansowanie - dotyczących ulicy Celnej, ale i Sienkiewicza. Miasto stara się o wsparcie finansowe dla dwóch kluczowych inwestycji drogowych.

Mieszkańcy będą musieli poczekać do początku przyszłego roku, aby dowiedzieć się, czy miasto otrzyma zewnętrzne wsparcie finansowe. "Informacja o przyznaniu dofinansowania to początek przyszłego roku, będziemy wiedzieć, do której inwestycji będziemy musieli ze środków własnych dołożyć" - wyjaśnił prezydent Niewiadomski.

Więcej o: remont ul. Celnej, dofinansowanie zewnętrzne, prezydent Niewiadomski, inwestycje drogowe Ostrołęka
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Ostrołęczanin, 07:01 26-09-2025,   100%
A co z ulicą targową
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mieszkaniec, 10:06 26-09-2025,   100%
Gdzie remont kolejowej miał zacząć się we wrześniu ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×