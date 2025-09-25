Ostrołęka czeka na decyzję o dofinansowaniu. Wnioski dotyczą tych dwóch ulic

REKLAMA

Dokumentacja gotowa - ul. Celna w Ostrołęce może zostać wyremontowana od razu po pozyskaniu środków zewnętrznych. Prezydent złożył wnioski o dofinansowanie i czeka na odpowiedź, która ma nadejść na początku 2026 roku.

Ulica Celna w Ostrołęce znajduje się w bardzo zaawansowanym stadium przygotowań do inwestycji. Podczas sesji rady miasta prezydent Paweł Niewiadomski przedstawił aktualny stan sprawy tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. W przeciwieństwie do wielu innych planowanych inwestycji, ul. Celna ma już kompletną dokumentację techniczną, spełniono też wszystkie formalności.

"Mamy przygotowaną dokumentację projektową" - poinformował prezydent.

Prezydent Niewiadomski potwierdził złożenie wniosków o zewnętrzne dofinansowanie - dotyczących ulicy Celnej, ale i Sienkiewicza. Miasto stara się o wsparcie finansowe dla dwóch kluczowych inwestycji drogowych.

Mieszkańcy będą musieli poczekać do początku przyszłego roku, aby dowiedzieć się, czy miasto otrzyma zewnętrzne wsparcie finansowe. "Informacja o przyznaniu dofinansowania to początek przyszłego roku, będziemy wiedzieć, do której inwestycji będziemy musieli ze środków własnych dołożyć" - wyjaśnił prezydent Niewiadomski.