eOstroleka.pl
Polska,

Chcieli pobić rekord. Poseł Popielarz też tańczył poloneza

fot. Mariusz Popielarz/Poseł na Sejm RPfot. Mariusz Popielarz/Poseł na Sejm RP
W sobotni wieczór dawna Cukrownia Sokołów stała się miejscem dla wyjątkowego wydarzenia "Sokołów Podlaski Stolicą Poloneza". Mimo ogromnego zaangażowania mieszkańców, próba pobicia rekordu Polski zakończyła się niepowodzeniem – zabrakło zaledwie 29 par. Tańczył też poseł z Ostrołęki Mariusz Popielarz.

Na terenie zabytkowej cukrowni zebrało się 606 par, które wspólnie zatańczyły poloneza w ramach imprezy mającej na celu ustanowienie nowego rekordu Polski. Po przeliczeniu uczestników okazało się jednak, że do pobicia aktualnego rekordu wynoszącego 635 par zabrakło 29 par tancerzy. Cóż, może innym razem!

Poseł z Ostrołęki wśród uczestników bicia rekordu

Wśród zaproszonych gości znalazł się poseł Mariusz Popielarz z Ostrołęki, który na swoim profilu społecznościowym podzielił się wrażeniami z wydarzenia:

"W sobotę wieczorem uczestniczyłem w wyjątkowym wydarzeniu 'Sokołów Podlaski Stolicą Poloneza'. Na specjalne zaproszenie Pani Burmistrzyni dołączyłem do mieszkańców miasta i regionu, by wspólnie zatańczyć poloneza i celebrować naszą piękną tradycję" – napisał parlamentarzysta.

Poseł podkreślił także znaczenie takich inicjatyw dla lokalnej społeczności: "Dziękuję organizatorom za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę – takie inicjatywy pokazują, jak silna i zintegrowana jest nasza lokalna społeczność!". 

Choć główny cel imprezy – pobicie rekordu Polski – nie został osiągnięty, wydarzenie z pewnością można uznać za sukces pod względem integracji lokalnej społeczności i promocji polskich tradycji kulturowych. 606 par tańczących poloneza to i tak imponujący wynik.

tępiciel lemingów, 12:18 28-09-2025,   100%
Kiedy poseł zacznie "tańczyć"w sprawie CPK do Warszawy czy obwodnicy przez Borki?
