Polska, O TYM SIĘ MÓWI

Problem nie tylko w Ostrołęce. "Incydenty kałowe" plagą polskich basenów

Ostrołęcki Park Wodny Aquarium przechodzi przez prawdziwy koszmar – w ciągu jednego tygodnia września 2025 roku dwa razy musiał zamykać część obiektów z powodu tzw. incydentów kałowych. To jednak nie problem tylko tego miasta. Podobne sytuacje regularnie dotykają aquaparki w całej Polsce, generując koszty i frustrację.

Wrzesień niewątpliwie przejdzie do historii ostrołęckiego basenu - dwa "śmierdzące" incydenty jeden po drugim w Parku Wodnym Aquarium. Pierwszy miał miejsce kilka dni temu w niecce sportowej, a drugi powtórzył się tym razem w części rekreacyjnej. Ale nie tylko Ostrołęka mierzy się z tym problemem.

Płock – rekordowa seria incydentów

Najbardziej kuriozalna sytuacja miała miejsce w Płocku, gdzie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy doszło do sześciu incydentów kałowych. Pierwszy raz do "incydentu kałowego" doszło tam 10 marca 2024 roku, a następne miały miejsce 19 marca, 2, 15, 26 kwietnia i 11 maja. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie chciał zostawić sprawy. W ostatnim przypadku, na nagraniu monitoringu można było wyraźnie zobaczyć, kto się tego dopuścił - osoba została zidentyfikowana, a szefostwo basenu przygotowało specjalny cennik – zabrudzenie niecki do pływania kosztuje 5 tysięcy złotych. 

Rybnik – problem powraca regularnie

W Rybniku sytuacja też nie wygląda najlepiej. W basenie na "Rudzie" w lipcu 2023 roku doszło do incydentu kałowego, który zmusił władze do zamknięcia basenu rekreacyjnego z atrakcjami. Później, 1 lipca 2025 roku, po raz drugi od startu sezonu, MOSiR musiał zamknąć brodzik dla dzieci na kąpielisku Ruda w Rybniku. 

Portal rybnik.com.pl zauważył, że ten problem powtarza się regularnie od lat, pomimo tablic z apelami o zakładanie dzieciom pieluchomajtek. Nie pomagają ani prośby, ani infrastruktura - a toalety są przecież dostępne na terenie ośrodka. 

Warszawa, Kędzierzyn-Koźle i inne miasta

Problem dotyka też stolicę. W 2019 roku w Parku Kultury w Powsinie w niedzielę w basenie wystąpił "incydent kałowy", co zmusiło do zamknięcia małego basenu rekreacyjnego oraz placu wodnego. 

W Kędzierzynie-Koźlu wielokrotnie dochodziło do podobnych sytuacji w kompleksie Wodne oKKo – zarówno w kwietniu 2025 roku, jak i w lipcu 2024 roku. A ostatnio... wczoraj - tamtejszy obiekt wydał komunikat o zamknięciu niecki rekreacyjnej.

Lista miast dotkniętych tym problemem jest długa: Włocławek (sierpień 2023), Lwówek Śląski (lipiec 2022), Krapkowice (wrzesień 2022), Stalowa Wola (sierpień 2022), Chojnice (kwiecień 2025), czy Park Śląski (czerwiec 2024). 

Duże koszty i procedury. Specjalne zanieczyszczenie wody jest karalne

Każdy incydent kałowy to poważny problem finansowy dla obiektów. Portal 24jgora.pl szacował koszty zamknięcia basenu w Lwówku Śląskim przez dwa dni w okresie wakacyjnym na około 20 000 zł, a portal lwowek24.pl sugerował dokładny koszt tego samego incydentu sięgający 22 700 zł.

Polskie prawo przewiduje konkretne sankcje za takie czyny. W kodeksie wykroczeń znajdziemy przepis specjalnie skonstruowany na takie okazje - art. 109 §3. Kara to grzywna do 1500 złotych. 

Niektóre obiekty wprowadzają własne kary finansowe. Aqua Ostróda ustaliła kary za zanieczyszczenia: za zabrudzenie wody basenu sportowego wynosi 20 000 zł, rwącej rzeki - 15 000 zł, a brodziku lub basenu dla dorosłych - 10 000 zł. 

Jak widać, sytuacja w ostrołęckim aquaparku, choć nieprzyjemna, to tylko jeden z wielu przykładów problemu dotykającego całą Polskę. Niewątpliwie, problem incydentów kałowych w polskich basenach wymaga nie tylko większej świadomości społecznej, ale także lepszego nadzoru i egzekwowania przepisów. Tylko kompleksowe działania mogą ograniczyć ten nieprzyjemny i kosztowny problem.

~Lkuy, 11:27 28-09-2025,   29%
Ostrołęka, Płock, Rybnik- wybory wygrał Nawrocki- wnioski wyciągnijcie sami...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~..sruki, 12:01 28-09-2025,   67%
@~Lkuy Trzeba mieć nasrane we łbie i to na żadko, żeby wysnuć takie "wnioski" ...no chyba że wyciągnąłeś je z doopy co w twoim przypadku to raczej wszystko jedno.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~POtozło, 12:03 28-09-2025,   67%
@~Lkuy ..a może to dlatego że przegrał tęczowy dupiarz od rudego folksdojcza o POstKOmuchy POsrały się z żalu, bezsilności i nienawiści. I wszystko 6.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Siuki, 12:38 28-09-2025,   -
@~Lkuy W więzieniach 90 % garusów głosowało na Rafała, wnioski ? Swój swego POpiera?  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Saszka, 11:39 28-09-2025,   67%
Pisałem już wcześniej. Kupę robią bracia Ukraińcy z bardzo prostego powodu. U nich to jest po prostu norma. Srasz i szukasz do basenu a na fajrant wyławiają te balasty żeby następnego dnia znówu mogli zrobić kupę. Ukraina to stan umysłu. Nie pozdrawiam  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
tępiciel lemingów, 12:29 28-09-2025,   -
@~Saszka Za ruble robią.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Video, 12:27 28-09-2025,   100%
Na ostroleckim basenie powinien byc monitoring, taniej wyjdzie niz oczyszczanie basenu. Straty to nie tylko oczyszczanie ale tez brak sprzedazy biletow i ogrzanie wody, bo woda obecnie w ostroleckim basenie bardzo zimna. Zalozyc monitoring do jedt glos do prezydenta miasta.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
