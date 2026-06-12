Chcieli tylko uruchomić kombajn, nagle buchnął ogień. Akcja pięciu zastępów straży

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Malinowo Stare (gmina Czerwin). W jednym z gospodarstw wybuchł pożar maszyny rolniczej. Dzięki błyskawicznej reakcji druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej ogień udało się zdusić w zarodku, co zapobiegło znacznie większym stratom materialnym.

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca podczas próby uruchomienia pojazdu. To właśnie wtedy sytuacja nagle wymknęła się spod kontroli.

Wszystko zaczęło się od problemów technicznych z instalacją elektryczną. W trakcie próby odpalenia kombajnu doszło do zwarcia w akumulatorze, który zaczął gwałtownie iskrzyć. Wydobywające się iskry doprowadziły do pojawienia się ognia. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli druhowie z OSP Czerwin. Strażacy wykazali się ogromnym profesjonalizmem i sprawnością – udało im się opanować i zdusić rozwijający się pożar w zarodku, zanim ten zdołał strawić całą maszynę lub przenieść się na pobliskie zabudowania.

W działaniach gaśniczych i zabezpieczających brały udział liczne siły. Łącznie na miejscu interweniowało pięć zastępów z jednostek zawodowej i ochotniczej straży pożarnej z terenu dwóch powiatów - ostrołęckiego i ostrowskiego.

Choć sytuacja wyglądała groźnie, kluczowy okazał się czas reakcji służb ratunkowych. Pożar nie przyniósł katastrofalnych skutków, a ucierpiało jedynie mienie.

Straty oszacowano na około 5 tysięcy złotych. W wyniku pożaru na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

– informuje mł. bryg. Adrian Stupski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Dzięki sprawnej koordynacji służb ratunkowych z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego akcja zakończyła się sukcesem, a właściciele gospodarstwa mogą mówić o dużym szczęściu w nieszczęściu.