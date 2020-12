Choinka prosto z lasu

REKLAMA

Nadleśnictwo Myszyniec zaprasza po pachnącą choinkę prosto z lasu. Cena drzewka zależy od wielkości. Najtańszą choinkę kupimy już za 11 zł. Sprzedaż odbywa się do 23 grudnia 2020 r. w godzinach od 7:15 do 15:15 - Szkółka Leśna Zawodzie.



Cena świerków oferowanych przez Nadleśnictwo Myszyniec w zależności od wysokości:



- od 0,5 m do 1 m - 11,07 zł

- od 1,1 m do 2,5 m - 30,75 zł

- od 2,6 m do 3,5 m - 34,44 zł

- od 3,6 m do 5 m - 40,59 zł