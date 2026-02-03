eOstroleka.pl
Region,

Ciężarówka na poboczu, zamarznięte szyby. Nocna interwencja policji

REKLAMA
zdjecie 754
REKLAMA
zdjecie 754
Posłuchaj

W nocy z 1 na 2 lutego, kilkanaście minut po północy, dyżurny z ostrołęckiej policji odebrał niepokojące zgłoszenie. Zgłaszający informował o ciężarówce stojącej na poboczu w Gosterach. Szyby pojazdu były całkowicie zamarznięte, a świadek podejrzewał, że w środku może znajdować się kierowca potrzebujący pomocy.

Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z posterunku w Czerwinie. Okazało się, że kierowcy nic poważnego nie groziło - zepsuł mu się pojazd, odmówił pomocy, zapewniając, że awarię wkrótce usunie.

"Jeden telefon może zapobiec tragedii"

"To zdarzenie pokazuje, jak wielką wartość ma zwykła ludzka reakcja. Wystarczy jeden telefon, by czasem zapobiec tragedii. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy nie przechodzą obojętnie obok takich sytuacji" - podkreślił nadkomisarz Tomasz Żerański.

W tym przypadku kierowcy nic nie groziło, ale w nocy przy minus 25 stopniach awaria samochodu może być śmiertelnie niebezpieczna. Osoba zamknięta w samochodzie bez ogrzewania przy takich temperaturach może pilnie potrzebować opmocy. "Jeszcze raz apelujemy: zwracajcie uwagę na osoby mogące być zagrożone wychłodzeniem - na przystankach, w altanach, pustostanach, zaparkowanych samochodach. Każde takie zgłoszenie traktujemy poważnie i zawsze szybko dotrzemy z pomocą do osób jej potrzebujących" - zapewnił nadkomisarz Żerański.

Więcej o: ciężarówka na poboczu, zamarznięte szyby, pomoc w mrozie, awaria samochodu, reakcja mieszkańców

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Maciek, 15:11 03-02-2026,   -
Wspaniały człowiek ze tak za reagował.Szacunek .
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×