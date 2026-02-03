Ciężarówka na poboczu, zamarznięte szyby. Nocna interwencja policji

REKLAMA

W nocy z 1 na 2 lutego, kilkanaście minut po północy, dyżurny z ostrołęckiej policji odebrał niepokojące zgłoszenie. Zgłaszający informował o ciężarówce stojącej na poboczu w Gosterach. Szyby pojazdu były całkowicie zamarznięte, a świadek podejrzewał, że w środku może znajdować się kierowca potrzebujący pomocy.

Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z posterunku w Czerwinie. Okazało się, że kierowcy nic poważnego nie groziło - zepsuł mu się pojazd, odmówił pomocy, zapewniając, że awarię wkrótce usunie.

"Jeden telefon może zapobiec tragedii"

"To zdarzenie pokazuje, jak wielką wartość ma zwykła ludzka reakcja. Wystarczy jeden telefon, by czasem zapobiec tragedii. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy nie przechodzą obojętnie obok takich sytuacji" - podkreślił nadkomisarz Tomasz Żerański.

W tym przypadku kierowcy nic nie groziło, ale w nocy przy minus 25 stopniach awaria samochodu może być śmiertelnie niebezpieczna. Osoba zamknięta w samochodzie bez ogrzewania przy takich temperaturach może pilnie potrzebować opmocy. "Jeszcze raz apelujemy: zwracajcie uwagę na osoby mogące być zagrożone wychłodzeniem - na przystankach, w altanach, pustostanach, zaparkowanych samochodach. Każde takie zgłoszenie traktujemy poważnie i zawsze szybko dotrzemy z pomocą do osób jej potrzebujących" - zapewnił nadkomisarz Żerański.