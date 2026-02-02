eOstroleka.pl
Region,

Tragiczny wypadek! Trzy osoby zginęły w zderzeniu busa z ciężarówką [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. Mazowiecka Policjafot. Mazowiecka Policja
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Trzy osoby zginęły w wypadku drogowym, do którego doszło w Chylinach, w powiecie makowskim. To dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat - pacjenci jadący na dializy do makowskiego szpitala.

- W miejscowości Chyliny (gm. Szelków, pow. makowski) ok. godziny 6.25 doszło do wypadku drogowego, w którym zginęły 3 osoby przewożone busem – dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat. Najprawdopodobniej kierujący busem najechał na tył zaparkowanego na jezdni pojazdu ciężarowego z naczepą, po czym pojazd zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierowcy busa i pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Droga powiatowa zablokowana - informuje mazowiecka policja.

"Zostaliśmy zadysponowani przez SKKP Maków Mazowiecki do wypadku drogowego w którym bus uderzył w tył pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia trzy osoby poniosły śmierć na miejscu" - dodają strażacy OSP Stary Szelków.

Więcej o: wypadek drogowy, Chyliny, bus, pojazd ciężarowy, śmierć na miejscu
fot. Mazowiecka Policjafot. Mazowiecka Policja
fot. Mazowiecka Policjafot. Mazowiecka Policja
fot. Mazowiecka Policjafot. Mazowiecka Policja
fot. OSP Stary Szelkówfot. OSP Stary Szelków
fot. OSP Stary Szelkówfot. OSP Stary Szelków
fot. OSP Stary Szelkówfot. OSP Stary Szelków

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Cała Ostrołęka, 11:51 02-02-2026,   22%
Prosimy Grzegorza Brauna usunąć z sejmu  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Gość, 12:27 02-02-2026,   74%
@~Cała Ostrołęka Żydzi nie będą nam mówić kogo mamy mieć w sejmie  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~now-- mialem juz nie opis, 14:39 02-02-2026,   50%
@~Cała Ostrołęka BOZIA  ukarala yuska  -gdansk i sopot  -------------- bez ogrzewania -------------tylko szkoda tych co na   msadrzejszych glosowali   RAFAKO   duma POLSKI CO BUDOWALO  KOTLY I REMONTOWALO  yusek zlikwidowal ------------------ moze sie myle
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~now, 15:19 02-02-2026,   50%
@~Cała Ostrołęka to trzazasy ci pasuje i ten od pieroga
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Cała Polska, 12:31 02-02-2026,   70%
Grzegorz Braun na prezydenta!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~precz z KOmuną, 13:18 02-02-2026,   75%
Pod artykułem o tragicznym wypadku można swobodnie zamieszczać komentarze, ...chociaż co tu komentować , stała się tragedią . A pod niemal codziennym lansem pyzatego pierogorzercy - możliwość zamieszczania komentarzy jest najczęściej zablokowana - a jak już można pyzola komentować ..to te mówiące niewygodną prawdę - są kasowane. Tak KOmuchy boją się prawdy!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Anna, 13:41 02-02-2026,   25%
@~precz z KOmuną Zamknij mordę  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~precz z KOmuną, 13:56 02-02-2026,   67%
@~Anna "kultura" i "wolność słowa" - jak wy POstKOmuchy to rozumiecie?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~now mialen nie pisac, 14:42 02-02-2026,   50%
@~precz z KOmuną  RAFAKO  --STOCZNIE POLSKI   GDZIE SA  yusek ten madry czlek likwiduje  wszystko co napotka w  Polsce    RAFAKO ----SOPET GDANSK   yusek marznie wrescide nie wyjedzie  z WARSZAWY   i nadgodziny zlapie
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~komuchu, 14:43 02-02-2026,   50%
@~Anna ty odb yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy tttttttt
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~heniek, 15:46 02-02-2026,   50%
@~komuchu Czy właściciel nie może zablokować tego *****lca?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~co nie czytales, 16:33 02-02-2026,   67%
@~heniek TO NA ZAMKNIJ MORDE  -odpowiedz
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Anna, 16:40 02-02-2026,   0%
@~heniek Zamknij mordę  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×