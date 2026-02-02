Tragiczny wypadek! Trzy osoby zginęły w zderzeniu busa z ciężarówką [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Trzy osoby zginęły w wypadku drogowym, do którego doszło w Chylinach, w powiecie makowskim. To dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat - pacjenci jadący na dializy do makowskiego szpitala.

- W miejscowości Chyliny (gm. Szelków, pow. makowski) ok. godziny 6.25 doszło do wypadku drogowego, w którym zginęły 3 osoby przewożone busem – dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat. Najprawdopodobniej kierujący busem najechał na tył zaparkowanego na jezdni pojazdu ciężarowego z naczepą, po czym pojazd zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierowcy busa i pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Droga powiatowa zablokowana - informuje mazowiecka policja.

"Zostaliśmy zadysponowani przez SKKP Maków Mazowiecki do wypadku drogowego w którym bus uderzył w tył pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia trzy osoby poniosły śmierć na miejscu" - dodają strażacy OSP Stary Szelków.