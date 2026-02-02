eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

VII Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę „Wioski bez troski”. Kto może wziąć udział?

Powiat OstrołęckiPowiat Ostrołęcki
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła rozpoczęcie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem „Wioski bez troski”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Podstawowym wymogiem formalnym jest podleganie przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS w okresie przyjmowania zgłoszeń.

Uczestnicy mają za zadanie ułożyć rymowankę spełniającą następujące kryteria:

  • Długość: od 6 do 24 wersów.
  • Treść: nawiązanie do zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz kampanii „Rola rolnika, by upadku unikał”.
  • Wymagane słownictwo: użycie minimum sześciu słów z listy: upadek, bezpieczeństwo, zdrowie, nawierzchnia, wysokość, obuwie, koncentracja, ślisko, prewencja, zagrożenie, ryzyko, schody, drabina, podest, drzewo, wypadek.

Terminy i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia, zawierające pracę konkursową oraz wymagane formularze, należy przesłać do dnia 25 marca 2026 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data wysyłki elektronicznej).

Dokumentację należy kierować do Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce:

Adres: ul. dr A. Kulińskiego 3, 07-410 Ostrołęka.

E-mail: ostroleka@krus.gov.pl (z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”).

Etapy konkursu i nagrody

Prace oceniane będą w dwóch etapach:

Etap wojewódzki: zakończenie do 25 kwietnia 2025 r. Przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto dla trzech najlepszych autorów.

Etap centralny: finał obejmuje 48 prac, z których Komisja wybierze 20 laureatów. Otrzymają oni nagrody o wartości ok. 1 200 zł brutto.

Szczegółowy regulamin oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej KRUS w zakładce prewencyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Placówka Terenowa KRUS w Ostrołęce pod numerem telefonu (29) 760 74 40.

