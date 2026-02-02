eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Piraci drogowi na celowniku. Grupa SPEED podsumowała tydzień w Ostrołęce

zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.plzdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
Trudne warunki atmosferyczne nie powstrzymały amatorów szybkiej jazdy. Ostrołęcka policja opublikowała najnowszy raport z działań grupy SPEED. Wynik tygodniowej aktywności funkcjonariuszy to blisko sto ujawnionych wykroczeń i zatrzymane dokumenty.

Bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu ostrołęckiego pozostaje priorytetem dla lokalnych mundurowych. Specjalna grupa SPEED, powołana do walki z najbardziej agresywnymi zachowaniami za kółkiem, ma za sobą kolejny pracowity tydzień. Mimo niesprzyjającej aury, wielu kierowców wykazało się skrajną nieodpowiedzialnością.

W ciągu ostatnich siedmiu dni funkcjonariusze ostrołęckiej drogówki, działający w strukturach Mazowieckiej Grupy SPEED, przeprowadzili intensywne kontrole. Skupiono się na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.

Podczas tygodniowych działań policjanci z ostrołęckiej drogówki skontrolowali 88 pojazdów. Ich kierowcy, pomimo trudnych warunków na drodze, popełnili łącznie 93 wykroczenia w ruchu drogowym.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Najważniejsze dane z raportu:

  • 88 skontrolowanych pojazdów.
  • 93 ujawnione wykroczenia.
  • 58 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.
  • 2 zatrzymane dowody rejestracyjne (głównie za zły stan techniczny).

Analiza policyjnych działań pokazuje, że głównym grzechem kierowców w regionie pozostaje nadmierna prędkość – stanowiła ona ponad 60% wszystkich przewinień. Policjanci zwracają uwagę, że przy dynamicznie zmieniającej się pogodzie, każdy kilometr na godzinę powyżej limitu drastycznie wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko tragedii.

Oprócz walki z „piratami”, grupa SPEED eliminowała z ruchu pojazdy zagrażające bezpieczeństwu. Zły stan techniczny był powodem odebrania dwóch dowodów rejestracyjnych, co uniemożliwiło dalszą jazdę niesprawnymi autami.

Policja zapowiada, że podobne działania będą kontynuowane w najbliższych dniach. Apeluje również o rozwagę i dostosowanie techniki jazdy do aktualnej sytuacji na drodze.

Wasze opinie

×