eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Arktyczny mróz w Ostrołęce. Temperatura spadła do minus 18,9 stopnia!

REKLAMA
zdjecie 6589
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

W nocy z soboty na niedzielę w Ostrołęce temperatura spadła do minus 18,9 stopnia Celsjusza. To najniższa temperatura w tym sezonie zimowym i potwierdzenie ostrzeżeń meteorologów o nadciągających arktycznych mrozach.

Prognoza IMGW sprawdziła się w pełni - synoptycy zapowiadali, że na północnym wschodzie Polski temperatury mogą spaść nawet do minus 25 stopni. W Ostrołęce termometry pokazały minus 18,9 stopnia. W Siedlcach czy Kozienicach będzie jeszcze zimniej.

Zagrożenie dla zdrowia i życia

Takie niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób starszych, bezdomnych oraz tych, którzy mają problemy z ogrzewaniem mieszkań.

Miasto uruchomiło akcję "Ostrołęka pomaga i chroni" - w Parku Miejskim przy ul. Traugutta działa ogrzewany namiot (od 31 stycznia do 2 lutego, godziny 6:00-18:00), gdzie można się ogrzać i napić ciepłej herbaty.

Ostrołęcka policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby długo siedzące na ławkach lub przystankach, przebywające na klatkach schodowych, w altankach czy pustostanach. Każde zgłoszenie może uratować życie - kontakt: 47 741 42 24 lub 112.

Nie zapominajmy również o zwierzętach! W takich temperaturach psy i koty muszą być przebywać pod dachem - w domu, piwnicy lub garażu. Metalowe obroże i łańcuchy mogą powodować odmrożenia.

Mrozy mają potrwać jeszcze przez kilka dni. Apelujemy o ostrożność i dbanie o siebie nawzajem!

Więcej o: ostrzeżenia meteorologiczne, arktyczne mrozy, akcja Ostrołęka pomaga

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Jola, 12:43 01-02-2026,   34%
Czy szkoły będą zamknięte w Ostrołęce ? Jutro rano ma być -25 oC.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Rc, 18:15 01-02-2026,   60%
@~Jola Wow" szkoły będą zamknięte "ty na poważnie  🫣ale wystrachane słabeusze
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 13:09 01-02-2026,   50%

Cha, cha... 18,9 stopnia i "arktyczny mróz!" Pamiętam zimę 1939/40, było minus 40 stopni, i chodziłam wtedy 3 kilometry na piechotę, do szkoły!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mark, 14:25 01-02-2026,   88%
O moj panie!!! -18.9c i arktyczny mróz??🤣😂
Redaktorem z Eo kurla nie wie chyba co jest arktyczny mróz!!
W 1999/2000 miałem maturę wtedy w dzień byl(ten wasz arktyczny mróz) -20c conajmniej a w nocy -31c to skoro jakby bylo w tamtym okresie takie temperatury to jakbyście je nazwali???
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Pamiętam, 14:56 01-02-2026,   86%
tygodniowy mróz minus 32 stopnie w skali C, w dzień. Dwa swetry, kalesony i nie było zmiłuj.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Dziuba, 23:30 01-02-2026,   100%
Arktyczny mróz przy -19?
A co jak będzie -25?
Albo -30?

Galaktyczny mróz?
Opamiętajcie się pismaki  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×