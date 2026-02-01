Arktyczny mróz w Ostrołęce. Temperatura spadła do minus 18,9 stopnia!

REKLAMA

REKLAMA

W nocy z soboty na niedzielę w Ostrołęce temperatura spadła do minus 18,9 stopnia Celsjusza. To najniższa temperatura w tym sezonie zimowym i potwierdzenie ostrzeżeń meteorologów o nadciągających arktycznych mrozach.

Prognoza IMGW sprawdziła się w pełni - synoptycy zapowiadali, że na północnym wschodzie Polski temperatury mogą spaść nawet do minus 25 stopni. W Ostrołęce termometry pokazały minus 18,9 stopnia. W Siedlcach czy Kozienicach będzie jeszcze zimniej.

Zagrożenie dla zdrowia i życia

Takie niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób starszych, bezdomnych oraz tych, którzy mają problemy z ogrzewaniem mieszkań.

Miasto uruchomiło akcję "Ostrołęka pomaga i chroni" - w Parku Miejskim przy ul. Traugutta działa ogrzewany namiot (od 31 stycznia do 2 lutego, godziny 6:00-18:00), gdzie można się ogrzać i napić ciepłej herbaty.

Ostrołęcka policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby długo siedzące na ławkach lub przystankach, przebywające na klatkach schodowych, w altankach czy pustostanach. Każde zgłoszenie może uratować życie - kontakt: 47 741 42 24 lub 112.

Nie zapominajmy również o zwierzętach! W takich temperaturach psy i koty muszą być przebywać pod dachem - w domu, piwnicy lub garażu. Metalowe obroże i łańcuchy mogą powodować odmrożenia.

Mrozy mają potrwać jeszcze przez kilka dni. Apelujemy o ostrożność i dbanie o siebie nawzajem!