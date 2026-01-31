eOstroleka.pl
Region,

Mróz zabija zwierzęta. "Zimna buda, metalowa obroża i łańcuch grożą odmrożeniami"

REKLAMA
zdjecie 6589
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Pani Ola pisze do redakcji eOstrołęki: "Ludzie nie mają świadomości, że zimna, stara buda czy szopy, garaże bez słomy grożą hipotermią czy odmrożeniami. Tak samo jak metalowa obroża i łańcuch - powodując odmrożenia. Brak wody i ciepłej karmy powoduje drastyczny spadek temperatury ciała psa i kota".

W czasie arktycznych mrozów, gdy termometry pokazują nawet minus 25 stopni, zwierzęta potrzebują szczególnej ochrony. Niestety, wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, jak śmiertelnie niebezpieczne mogą być takie temperatury dla ich pupili.

"Wystarczy dać ciepłe schronienie zwierzęciu przez 4 nadchodzące noce, a uratujemy mu życie. W tym roku zima jest wyjątkowo sroga, stąd społeczne poruszenie. Okazuje się, że dużo osób nie ma świadomości, jak mróz wpływa na zwierzęta i w jakich warunkach powinny być" - pisze pani Ola.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało oficjalne zalecenia dotyczące ochrony zwierząt w czasie mrozów. Zapewnij ciepłe schronienie - przy niskich temperaturach najbezpieczniej jest przenieść psy i koty pod dach – do domu, piwnicy lub garażu. Nawet prowizoryczne schronienie znacząco zwiększa szanse przetrwania. Często wymieniaj wodę - zamarza bardzo szybko. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej, niezamarzniętej wody.

Częściej dokładaj jedzenie - zimą zapotrzebowanie energetyczne zwierząt rośnie. Zadbaj o suche posłanie - mokre koce czy mokra słoma wychładzają zamiast chronić. Reaguj, jeśli widzisz zwierzę w potrzebie - poinformuj schronisko, straż miejską lub lokalne organizacje pomocowe.

Szczególnie niebezpieczne w czasie mrozów są metalowe obroże i łańcuchy. Metal bardzo szybko się wychładza i może powodować odmrożenia skóry zwierzęcia. Jeśli pies musi być na zewnątrz, obroża powinna być wykonana z materiału, a łańcuch najlepiej całkowicie zlikwidować.

Stara, nieszczelna buda bez odpowiedniej izolacji i suchej słomy nie chroni zwierzęcia przed mrozem. W temperaturze minus 20-25 stopni zwierzę w takiej budzie może umrzeć z wychłodzenia.

W czasie mrozów każdy dach, każda miska z wodą i każdy gest ma znaczenie! Jeśli masz zwierzę - zabierz je na te kilka dni do domu. Jeśli widzisz zwierzę w potrzebie - zadzwoń po pomoc.

Więcej o: ochrona zwierząt zimą, ciepłe schronienie dla zwierząt, zalecenia RCB dla zwierząt

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~york, 08:24 01-02-2026,   100%
Ja trzymam swojego yorka w domu, a wychodząc na spacer zakładam mu puchową kurteczkę  😀.Jak się ma to trzeba dbać. A jak się nie dbać   lepiej nie mieć i nie narażać zwierzaka na cierpienia.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×