Mróz zabija zwierzęta. "Zimna buda, metalowa obroża i łańcuch grożą odmrożeniami"

Pani Ola pisze do redakcji eOstrołęki: "Ludzie nie mają świadomości, że zimna, stara buda czy szopy, garaże bez słomy grożą hipotermią czy odmrożeniami. Tak samo jak metalowa obroża i łańcuch - powodując odmrożenia. Brak wody i ciepłej karmy powoduje drastyczny spadek temperatury ciała psa i kota".

W czasie arktycznych mrozów, gdy termometry pokazują nawet minus 25 stopni, zwierzęta potrzebują szczególnej ochrony. Niestety, wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, jak śmiertelnie niebezpieczne mogą być takie temperatury dla ich pupili.

"Wystarczy dać ciepłe schronienie zwierzęciu przez 4 nadchodzące noce, a uratujemy mu życie. W tym roku zima jest wyjątkowo sroga, stąd społeczne poruszenie. Okazuje się, że dużo osób nie ma świadomości, jak mróz wpływa na zwierzęta i w jakich warunkach powinny być" - pisze pani Ola.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało oficjalne zalecenia dotyczące ochrony zwierząt w czasie mrozów. Zapewnij ciepłe schronienie - przy niskich temperaturach najbezpieczniej jest przenieść psy i koty pod dach – do domu, piwnicy lub garażu. Nawet prowizoryczne schronienie znacząco zwiększa szanse przetrwania. Często wymieniaj wodę - zamarza bardzo szybko. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej, niezamarzniętej wody.

Częściej dokładaj jedzenie - zimą zapotrzebowanie energetyczne zwierząt rośnie. Zadbaj o suche posłanie - mokre koce czy mokra słoma wychładzają zamiast chronić. Reaguj, jeśli widzisz zwierzę w potrzebie - poinformuj schronisko, straż miejską lub lokalne organizacje pomocowe.

Szczególnie niebezpieczne w czasie mrozów są metalowe obroże i łańcuchy. Metal bardzo szybko się wychładza i może powodować odmrożenia skóry zwierzęcia. Jeśli pies musi być na zewnątrz, obroża powinna być wykonana z materiału, a łańcuch najlepiej całkowicie zlikwidować.

Stara, nieszczelna buda bez odpowiedniej izolacji i suchej słomy nie chroni zwierzęcia przed mrozem. W temperaturze minus 20-25 stopni zwierzę w takiej budzie może umrzeć z wychłodzenia.

W czasie mrozów każdy dach, każda miska z wodą i każdy gest ma znaczenie! Jeśli masz zwierzę - zabierz je na te kilka dni do domu. Jeśli widzisz zwierzę w potrzebie - zadzwoń po pomoc.