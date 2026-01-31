Siarczysty mróz zagrożeniem dla życia. "Zwracajmy uwagę"

REKLAMA

W związku z utrzymującymi się bardzo niskimi temperaturami, oscylującymi w okolicach minus 20 stopni Celsjusza na terenie naszego regionu, ostrołęcka policja apeluje o czujność i empatię wobec osób narażonych na wychłodzenie organizmu.

Niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych, osób starszych mieszkających samotnie, osób nietrzeźwych przebywających na zewnątrz oraz osób mających problem ze zdobyciem opału bądź rozpaleniem w piecu.

Policyjne patrole przez całą dobę monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem. Jednak dzięki reakcji i pomocy mieszkańców zasięg tych działań może być znacznie większy.

Na kogo zwracać uwagę?

Policja apeluje, by zwracać uwagę na osoby długo siedzące na ławkach lub przystankach, przebywające na klatkach schodowych, w altankach czy pustostanach, a także starsze lub samotne, które mogą mieć trudności z rozpaleniem w piecu czy zdobyciem opału.

"Każde takie zgłoszenie może uratować czyjeś życie!" - podkreślają funkcjonariusze.

Informacje prosimy przekazywać do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numer telefonu 47 741 42 24. Policjanci zawsze sprawdzą zgłoszenie na miejscu. "Lepiej zareagować jeden raz za dużo niż raz za mało" - podkreślają funkcjonariusze.

"Pokażmy, że potrafimy dbać o siebie nawzajem"

"Pokażmy, że potrafimy dbać o siebie nawzajem. Wspólnie możemy zapobiec tragedii" - apeluje ostrołęcka policja. W takich ekstremalnych warunkach pogodowych solidarność i wzajemna pomoc mogą uratować życie. Jeśli widzisz osobę, która może być zagrożona wychłodzeniem - nie przechodź obojętnie, zadzwoń na policję.

Przypominamy również, że w Parku Miejskim przy ul. Traugutta działa ogrzewany namiot w ramach akcji "Ostrołęka pomaga i chroni" (od 31 stycznia do 2 lutego, godziny 6:00-18:00), gdzie można się ogrzać i napić ciepłej herbaty.