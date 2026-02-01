Ponikiew Mała: Pożar sadzy w ekstremalnym mrozie. Strażacy w akcji przy -20 stopniach! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Siarczysty mróz nie daje za wygraną, ale strażacy nie zwalniają tempa. W niedzielny poranek, 1 lutego, przy wskazaniach termometrów sięgających -20 stopni Celsjusza, druhowie z gminy Goworowo ruszyli do walki z żywiołem w miejscowości Ponikiew Mała. Mimo skrajnie trudnych warunków, sytuację udało się opanować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy tuż po godzinie 7:00. Informacja dotyczyła pożaru sadzy w przewodzie kominowym jednego z budynków mieszkalnych.

Warunki atmosferyczne były wyjątkowo niesprzyjające. Choć termometry wskazywały -20 stopni, temperatura odczuwalna była znacznie niższa. Mimo to, reakcja służb była natychmiastowa. Do akcji w Ponikwi Małej (gmina Goworowo) zadysponowano zastępy strażaków ochotników z OSP Kunin i OSP Ponikiew Mała.

Druhowie musieli zmierzyć się nie tylko z ogniem zagrażającym domostwu, ale także z paraliżującym zimnem, które utrudnia działania ratownicze i obsługę sprzętu.

Współpraca jednostek OSP przebiegła wzorowo. Strażacy ramię w ramię przystąpili do wygaszania paleniska i usuwania gorącej sadzy. Dzięki szybkiemu dojazdowi i sprawnym działaniom, udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na pozostałą część budynku. Mimo groźnej sytuacji, nikt nie ucierpiał, a straty ograniczono do minimum.

Seria pożarów w regionie. Płonął dom w Rzekuniu

Niskie temperatury sprzyjają intensywnemu ogrzewaniu domów, co niestety przekłada się na wzrost liczby pożarów. Minionej doby w naszym regionie doszło do trzech podobnych zdarzeń.

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Rzekuniu, gdzie ogień objął poddasze budynku mieszkalnego. O tej dramatycznej walce z żywiołem informowaliśmy już na łamach naszego portalu:

Strażacy apelują o regularne czyszczenie przewodów kominowych i ostrożność przy dogrzewaniu mieszkań, zwłaszcza podczas tak silnych mrozów.