eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Ponikiew Mała: Pożar sadzy w ekstremalnym mrozie. Strażacy w akcji przy -20 stopniach! [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. OSP Kuninfot. OSP Kunin
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Siarczysty mróz nie daje za wygraną, ale strażacy nie zwalniają tempa. W niedzielny poranek, 1 lutego, przy wskazaniach termometrów sięgających -20 stopni Celsjusza, druhowie z gminy Goworowo ruszyli do walki z żywiołem w miejscowości Ponikiew Mała. Mimo skrajnie trudnych warunków, sytuację udało się opanować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy tuż po godzinie 7:00. Informacja dotyczyła pożaru sadzy w przewodzie kominowym jednego z budynków mieszkalnych.

Warunki atmosferyczne były wyjątkowo niesprzyjające. Choć termometry wskazywały -20 stopni, temperatura odczuwalna była znacznie niższa. Mimo to, reakcja służb była natychmiastowa. Do akcji w Ponikwi Małej (gmina Goworowo) zadysponowano zastępy strażaków ochotników z OSP Kunin i OSP Ponikiew Mała.

Druhowie musieli zmierzyć się nie tylko z ogniem zagrażającym domostwu, ale także z paraliżującym zimnem, które utrudnia działania ratownicze i obsługę sprzętu.

Współpraca jednostek OSP przebiegła wzorowo. Strażacy ramię w ramię przystąpili do wygaszania paleniska i usuwania gorącej sadzy. Dzięki szybkiemu dojazdowi i sprawnym działaniom, udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na pozostałą część budynku. Mimo groźnej sytuacji, nikt nie ucierpiał, a straty ograniczono do minimum.

Seria pożarów w regionie. Płonął dom w Rzekuniu

Niskie temperatury sprzyjają intensywnemu ogrzewaniu domów, co niestety przekłada się na wzrost liczby pożarów. Minionej doby w naszym regionie doszło do trzech podobnych zdarzeń.

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Rzekuniu, gdzie ogień objął poddasze budynku mieszkalnego. O tej dramatycznej walce z żywiołem informowaliśmy już na łamach naszego portalu:

Pożar domu przy Ostrowskiej w Rzekuniu. Strażacy w akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

W sobotni wieczór w Rzekuniu doszło do pożaru jednego z domów. Na ulicę Ostrowską zjechało wiele jednostek straży pożarnej.…

Strażacy apelują o regularne czyszczenie przewodów kominowych i ostrożność przy dogrzewaniu mieszkań, zwłaszcza podczas tak silnych mrozów.

Więcej o: pożar sadzy, strażacy ochotnicy, niskie temperatury, OSP Ponikiew Mała, współpraca jednostek OSP
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×