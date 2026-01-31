Pożar domu przy Ostrowskiej w Rzekuniu. Strażacy w akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W sobotni wieczór w Rzekuniu doszło do pożaru jednego z domów. Na ulicę Ostrowską zjechało wiele jednostek straży pożarnej.

Strażacy otrzymali wezwanie do pożaru domu 31 stycznia po godz. 17:00. Na miejscu potwierdzono pożar budynku mieszkalnego przy ul. Ostrowskiej. Na miejscu pojawiło się wiele jednostek straży pożarnej, które przystąpiły do akcji. Warunki nie są sprzyjające - na dworze panuje siarczysty mróz.

Więcej informacji o tym, co wydarzyło się w Rzekuniu przy Ostrowskiej już wkrótce w naszym serwisie.