Gmina Rzekuń. Co z zajęciami w szkołach i dowozami? Jest decyzja

Bartosz PodolakBartosz Podolak
Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak poinformował, że pomimo utrzymujących się niskich temperatur, od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Rzekuń realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi planami. Autobusy szkolne będą kursować planowo.

"Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych, informuję, że pomimo utrzymujących się niskich temperatur, od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Rzekuń realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi planami" - napisał wójt.

Nie będzie zawieszenia zajęć

W dniach 2-3 lutego (poniedziałek-wtorek) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w innych gminnych placówkach opiekuńczo-oświatowych nie przewiduje się zawieszenia zajęć. Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz procedur organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych placówkach.

Wójt Bartosz Podolak dodał, że autobusy szkolne będą kursować planowo, co oznacza, że dzieci będą dowożone do szkół zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. "Dziękuję Państwu za współpracę, zrozumienie oraz zaangażowanie w zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i opieki" - podsumował wójt Bartosz Podolak.

Różne decyzje w gminach

Warto zauważyć, że gminy na terenie powiatu ostrołęckiego podejmują różne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w czasie arktycznych mrozów. Podczas gdy w Ostrołęce i Rzekuniu szkoły będą czynne, w gminie Olszewo-Borki w szkołach w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi zdecydowano o zawieszeniu dowozów i zajęć.

W tych szkołach lekcji 2 i 3 lutego nie będzie. To nie koniec. "Zawieszone dowozy"

Urząd Gminy Olszewo-Borki poinformował, że w dniach 2 i 3 lutego 2026 roku ze względu na niskie temperatury zawieszone zostają dowozy do szkół. Dodatkowo, decyzję o zawieszeniu zajęć podjęły dyrekcje…
~1977, 20:35 01-02-2026,   63%
Przecież to jest normalna zima jaka powinna być co roku i taka co kiedyś... Nie rozumiem słowa arktyczne zmrozy... Niestety taki mamy klimat  
~B, 08:51 02-02-2026,   0%
Będzie woził bo autobusy nie zapalą  
