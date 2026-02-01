Gmina Rzekuń. Co z zajęciami w szkołach i dowozami? Jest decyzja

REKLAMA

Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak poinformował, że pomimo utrzymujących się niskich temperatur, od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Rzekuń realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi planami. Autobusy szkolne będą kursować planowo.

"Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych, informuję, że pomimo utrzymujących się niskich temperatur, od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Rzekuń realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi planami" - napisał wójt.

Nie będzie zawieszenia zajęć

W dniach 2-3 lutego (poniedziałek-wtorek) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w innych gminnych placówkach opiekuńczo-oświatowych nie przewiduje się zawieszenia zajęć. Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz procedur organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych placówkach.

Wójt Bartosz Podolak dodał, że autobusy szkolne będą kursować planowo, co oznacza, że dzieci będą dowożone do szkół zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. "Dziękuję Państwu za współpracę, zrozumienie oraz zaangażowanie w zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i opieki" - podsumował wójt Bartosz Podolak.

Różne decyzje w gminach

Warto zauważyć, że gminy na terenie powiatu ostrołęckiego podejmują różne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w czasie arktycznych mrozów. Podczas gdy w Ostrołęce i Rzekuniu szkoły będą czynne, w gminie Olszewo-Borki w szkołach w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi zdecydowano o zawieszeniu dowozów i zajęć.