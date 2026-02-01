eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

W tych szkołach lekcji 2 i 3 lutego nie będzie. To nie koniec. "Zawieszone dowozy"



Urząd Gminy Olszewo-Borki poinformował, że w dniach 2 i 3 lutego 2026 roku ze względu na niskie temperatury zawieszone zostają dowozy do szkół. Dodatkowo, decyzję o zawieszeniu zajęć podjęły dyrekcje szkół w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi.

Dyrektor szkoły w Olszewie-Borkach Małgorzata Borowska poinformowała, że mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w szczególności podczas dowozów do szkoły, podjęła następującą decyzję:

W dniach 2-3 lutego 2026 roku odwołuje się dowozy uczniów oraz zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach.

Jednocześnie dyrektor poinformowała, że uczniom, których rodzice zdecydują się przywieźć dzieci do szkoły, zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7:30-15:30 w budynku szkoły przy ul. Broniewskiego 17.

Podobną decyzję podjęła dyrekcja Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi. Dyrekcja również poinformowała, że uczniom, których rodzice zdecydują się przywieźć dzieci do szkoły, zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym.

Obie dyrekcje podziękowały rodzicom za wyrozumiałość i współpracę w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Decyzja o zawieszeniu dowozów i zajęć wynika z troski o bezpieczeństwo uczniów.

Tymczasem, w Ostrołęce zajęcia będą odbywać się normalnie:

Arktyczne mrozy! Co z zajęciami w szkołach? Jest decyzja władz miasta

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice - pomimo niskich temperatur na zewnątrz informuję, iż od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta Ostrołęki wznawiają zajęcia…
zawieszenie dowozów, niskie temperatury, bezpieczeństwo uczniów, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, Olszewo-Borki

Wasze opinie



~Jola, 20:28 01-02-2026,   52%
Szacunek. A Ostrołęka jakie ma podejście do dzieci ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Jolka, 20:47 01-02-2026,   50%
Nowa Wieś i Olszewo-Borki wolne, a Antonie idą... Dzieci z Antoń nie marzną?  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Szok, 20:51 01-02-2026,   81%
Szok i nie dowiezanie kiedyś nie do zrozumienia parę kilometrów na piechotę w większe mrozy niszczą młode pokolenie  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka teodozja, 22:36 01-02-2026,   80%

Trzeba mieć nierówno pod sufitem, aby z powodu lekkiego mrozu zawieszać lekcje w szkołach!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
tępiciel lemingów, 10:51 02-02-2026,   100%
Globalne oziębienie spowodowało wprowadzenie Zielonego Ładu głosami PO, PSL i Lewicy. PiS był przeciw temu mrozowi.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mario, 11:33 02-02-2026,   80%
Brawo słuszna decyzja o odwołaniu lekcji  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Polak, 12:27 02-02-2026,   34%
Przecież to absurd. Jak będzie gorąco to też zamknijcie bo gorąco. Co raz więcej nieudaczników na stanowiskach... Masakra.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×