W tych szkołach lekcji 2 i 3 lutego nie będzie. To nie koniec. "Zawieszone dowozy"

Urząd Gminy Olszewo-Borki poinformował, że w dniach 2 i 3 lutego 2026 roku ze względu na niskie temperatury zawieszone zostają dowozy do szkół. Dodatkowo, decyzję o zawieszeniu zajęć podjęły dyrekcje szkół w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi.

Dyrektor szkoły w Olszewie-Borkach Małgorzata Borowska poinformowała, że mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w szczególności podczas dowozów do szkoły, podjęła następującą decyzję:

W dniach 2-3 lutego 2026 roku odwołuje się dowozy uczniów oraz zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach.

Jednocześnie dyrektor poinformowała, że uczniom, których rodzice zdecydują się przywieźć dzieci do szkoły, zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7:30-15:30 w budynku szkoły przy ul. Broniewskiego 17.

Podobną decyzję podjęła dyrekcja Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi. Dyrekcja również poinformowała, że uczniom, których rodzice zdecydują się przywieźć dzieci do szkoły, zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym.

Obie dyrekcje podziękowały rodzicom za wyrozumiałość i współpracę w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Decyzja o zawieszeniu dowozów i zajęć wynika z troski o bezpieczeństwo uczniów.

Tymczasem, w Ostrołęce zajęcia będą odbywać się normalnie: