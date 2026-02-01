eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Arktyczne mrozy! Co z zajęciami w szkołach? Jest decyzja władz miasta

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice - pomimo niskich temperatur na zewnątrz informuję, iż od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta Ostrołęki wznawiają zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji - poinformował prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

W miejskich placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz w żłobku - w dniach 2-3 lutego (poniedziałek, wtorek) nie przewiduje się zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Zajęcia stacjonarne

Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz procedur organizacyjnych obowiązujących w szkołach.

To oznacza, że pomimo ekstremalnych mrozów sięgających w Ostrołęce ostatnio nawet minus 18,9 stopnia i prognoz IMGW zapowiadających dalsze spadki temperatury, uczniowie wrócą do szkół po weekendzie.

Prezydent zapewnił, że zajęcia będą odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wszystkie placówki oświatowe są ogrzewane i spełniają wymogi bezpiecznych warunków nauki. "Dziękuję za współpracę i zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki" - podsumował Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Uwaga rodzice!

Rodzice powinni zadbać o to, by dzieci były odpowiednio ubrane - w ciepłe kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. W takich temperaturach droga do szkoły może być niebezpieczna, dlatego warto odpowiednio wcześniej wyjść z domu i unikać pośpiechu. Przypominamy również, że w Ostrołęce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Aga, 20:58 01-02-2026,   47%
Szkoda, szkoda...
~anonim, 10:16 02-02-2026,   100%
@~Aga to by było w lipcu jakby trzeba było odrabiać
~zielony, 09:59 02-02-2026,   100%
jakie arktyczne?????? -20 zimą , toż to normalna temperatura
~Zima, 10:41 02-02-2026,   67%
Twardziel. Ciekawe czy morsuje 🙂
×