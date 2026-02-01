Arktyczne mrozy! Co z zajęciami w szkołach? Jest decyzja władz miasta

REKLAMA

REKLAMA

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice - pomimo niskich temperatur na zewnątrz informuję, iż od najbliższego poniedziałku wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta Ostrołęki wznawiają zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji - poinformował prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

W miejskich placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz w żłobku - w dniach 2-3 lutego (poniedziałek, wtorek) nie przewiduje się zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Zajęcia stacjonarne

Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz procedur organizacyjnych obowiązujących w szkołach.

To oznacza, że pomimo ekstremalnych mrozów sięgających w Ostrołęce ostatnio nawet minus 18,9 stopnia i prognoz IMGW zapowiadających dalsze spadki temperatury, uczniowie wrócą do szkół po weekendzie.

Prezydent zapewnił, że zajęcia będą odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wszystkie placówki oświatowe są ogrzewane i spełniają wymogi bezpiecznych warunków nauki. "Dziękuję za współpracę i zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki" - podsumował Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Uwaga rodzice!

Rodzice powinni zadbać o to, by dzieci były odpowiednio ubrane - w ciepłe kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. W takich temperaturach droga do szkoły może być niebezpieczna, dlatego warto odpowiednio wcześniej wyjść z domu i unikać pośpiechu. Przypominamy również, że w Ostrołęce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem.