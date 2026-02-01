eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ogrzewany namiot w parku miejskim rozstawili strażacy [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

W sobotę 31 stycznia o godzinie 5:30 rano strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostrołęka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrołęka rozstawili ogrzewany namiot w Parku Miejskim przy ul. Romualda Traugutta. To odpowiedź miasta na arktyczne mrozy, które sięgnęły nawet minus 18,9 stopnia.

Do akcji zadysponowano jednostki PSP oraz OSP Ostrołęka. Strażacy zawodowi i ochotnicy wspólnie rozstawili namiot, który ma służyć jako punkt ogrzewania dla mieszkańców w czasie intensywnych mrozów.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce ruszyła akcja "Ostrołęka pomaga i chroni". Namiot będzie działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od 6:00 do 18:00.

Co oferuje namiot?

W ogrzewanym namiocie każdy będzie mógł:

  • bezpiecznie się ogrzać,
  • napić się ciepłej herbaty.

To szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które w temperaturze minus 18,9 stopnia są narażone na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Ale z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują ogrzać się w mroźne dni.

O świcie na posterunku

Fakt, że namiot był rozstawiany już o godzinie 5:30 rano pokazuje, jak poważnie miasto podchodzi do zagrożenia mrozami. Strażacy stanęli na wysokości zadania i zapewnili, że od szóstej rano punkt był gotowy do przyjęcia pierwszych potrzebujących. To 8. interwencja w 2026 roku dla OSP Ostrołęka - tym razem nie przy pożarze czy wypadku, ale w służbie dla mieszkańców potrzebujących pomocy w czasie arktycznych mrozów.

Więcej o: Ostrołęka pomaga i chroni, arktyczne mrozy, punkt ogrzewania, pomoc dla bezdomnych, strażacy Ostrołęka
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Hmm, 13:24 01-02-2026,   78%
Pomysł dobry ale czy miejsce idealne?
Czy tam jest centrum życia miasta?
Nie lepszym miejscem by było Bogusławskiego okolice klasztoru i banku albo okolice dworca pks
Tam są dwa ważne przystanki mzk tam wiele dróg się krzyżuje
a park?
No i godziny 6-18 czy sa odpowiednie w dzień są sklepy otwarte łatwiej jest znaleźć miejsce do ogrzania
Mróz rośnie w nocy
Może czas otwarcia też zachodzi na noc

Z tego co wiem psp i osp ma kilka namiotów
Co mają stać i niszczyć się w magazynie może niech stanie jakiś na osiedlu centrum przy Franciszku lub zbawicelu  i na stacji przy pkp
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×