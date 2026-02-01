Ogrzewany namiot w parku miejskim rozstawili strażacy [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W sobotę 31 stycznia o godzinie 5:30 rano strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ostrołęka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrołęka rozstawili ogrzewany namiot w Parku Miejskim przy ul. Romualda Traugutta. To odpowiedź miasta na arktyczne mrozy, które sięgnęły nawet minus 18,9 stopnia.

Do akcji zadysponowano jednostki PSP oraz OSP Ostrołęka. Strażacy zawodowi i ochotnicy wspólnie rozstawili namiot, który ma służyć jako punkt ogrzewania dla mieszkańców w czasie intensywnych mrozów.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce ruszyła akcja "Ostrołęka pomaga i chroni". Namiot będzie działał od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego w godzinach od 6:00 do 18:00.

Co oferuje namiot?

W ogrzewanym namiocie każdy będzie mógł:

bezpiecznie się ogrzać,

napić się ciepłej herbaty.

To szczególnie ważne dla osób bezdomnych, które w temperaturze minus 18,9 stopnia są narażone na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Ale z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują ogrzać się w mroźne dni.

O świcie na posterunku

Fakt, że namiot był rozstawiany już o godzinie 5:30 rano pokazuje, jak poważnie miasto podchodzi do zagrożenia mrozami. Strażacy stanęli na wysokości zadania i zapewnili, że od szóstej rano punkt był gotowy do przyjęcia pierwszych potrzebujących. To 8. interwencja w 2026 roku dla OSP Ostrołęka - tym razem nie przy pożarze czy wypadku, ale w służbie dla mieszkańców potrzebujących pomocy w czasie arktycznych mrozów.