Zima na Narwi. Kra i lód w okolicy Teodorowa [WIDEO]

Tegoroczna zima nie odpuszcza. Silne mrozy, które nawiedziły region na początku lutego, malują spektakularne krajobrazy w dorzeczu Narwi. Najnowsze nagrania z okolic Teodorowa pod Ostrołęką ukazują rzekę w jej surowej, zimowej odsłonie.

Narew w tym miejscu niemal całkowicie pokryła się krą i lodem. Z lotu ptaka widać, jak zamarznięta tafla tworzy malownicze wzory, a płynące fragmenty lodu gromadzą się przy brzegach i zakolach rzeki. W zimowej scenerii doskonale widać kontrast między niezamarzniętą jeszcze wodą a białymi połaciami kry.

W oddali, nad horyzontem, dominują charakterystyczne punkty krajobrazu –ostrołęcka elektrownia oraz most. Choć widoki są zachwycające, przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności – lód na rzece jest bardzo zdradliwy i niestabilny.