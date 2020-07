Cóż za wpadka! Pijany wyprzedził szefa „drogówki” na przejściu dla pieszych!

REKLAMA

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to bardzo niebezpieczny manewr, a jeśli w dodatku wykonywany jest przez kierowcę „na podwójnym gazie”, to można już mówić o skrajnej nieodpowiedzialności. I wszystko to pod czujnym okiem szefa lokalnej „drogówki” jadącego na służbę.



Dzisiaj rano, tuż po godzinie 6.00 mł. asp. Daniel Tryc – kierownik wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie, jechał na służbę do swojej jednostki. W miejscowości Białebłoto Nowa Wieś w lusterku zauważył szybko zbliżający się do niego samochód, którego kierowca bagatelizuje oznakowanie pionowe i postanawia wyprzedzić na przejściu dla pieszych.



Po wykonaniu tego niebezpiecznego i bardzo nieodpowiedzialnego manewru okazało się, że kierowca seicento nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Doświadczenie kierownika drogówki podpowiadało mu, że młody mężczyzna jest nietrzeźwy. W zatrzymaniu do kontroli drogowej mieszkańca gminy Długosiodło i przerwaniu mu dalszej jazdy pomogli policjanci grupy SPEED, których kierownik poprosił o wsparcie. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie 26-latka ponad 0,7 promila alkoholu.

- informuje podkomisarz Damian Wroczyński, rzecznik prasowy KPP w Wyszkowie.



Teraz nietrzeźwy kierowca za swoje zachowanie i niebezpieczną jazdę odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysoka kara finansowa.