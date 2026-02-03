Czas na przedszkolną przygodę! Dzień otwarty w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radośći" w Ostrołęce. Kiedy?

REKLAMA

Rodzice dzieci, które od września mają rozpocząć edukację przedszkolną, stają przed wyborem odpowiedniej placówki. Już 10 lutego Przedszkole Miejskie nr 8 "Kraina Radości" w Ostrołęce organizuje dzień otwarty, który ma pomóc w podjęciu tej decyzji.

Zgodnie z planem, nabór do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się 9 lutego 2026 r. o godzinie 8:00. Choć proces składania wniosków odbywa się elektronicznie, wielu rodziców woli najpierw osobiście sprawdzić warunki, w jakich będą przebywać ich dzieci.

Sprawdź przedszkole w praktyce. Dzień otwarty w „Krainie Radości”

Wybór przedszkola to jedna z ważniejszych decyzji dla rodziców kilkulatków. Zamiast polegać wyłącznie na opiniach z internetu, warto sprawdzić wybraną placówkę osobiście. Okazją do tego będzie dzień otwarty w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Prądzyńskiego 12, który odbędzie się we wtorek, 10 lutego 2026 r. o godzinie 9:00.

Dla rodziców to przede wszystkim czas na konkretne pytania.

Podczas wizyty będzie można:

poznać kadrę - porozmawiać z nauczycielami, którzy na co dzień opiekują się grupami,

zwiedzić budynek - zobaczyć sale dydaktyczne, ich wyposażenie oraz zaplecze przedszkola,

poznać ofertę - dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jakie zajęcia dodatkowe są realizowane i na co placówka kładzie największy nacisk w rozwoju dzieci.

Karnawałowy klimat zamiast stresu

Organizatorzy stawiają na luźną atmosferę, by pierwsze spotkanie z przedszkolem nie było dla dziecka stresującym przeżyciem. Spotkanie odbędzie się pod znakiem zabawy karnawałowej z muzyką i tańcami. Placówka zachęca, by dzieci przyszły w przebraniach za ulubione postacie - to prosty sposób, by maluchy od razu poczuły się swobodniej i chętniej włączyły się do wspólnej integracji.

Warto skorzystać z tej możliwości jeszcze przed wypełnieniem formularzy rekrutacyjnych, aby na własne oczy przekonać się, czy jest to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie czuło się dobrze.