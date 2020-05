Dachowanie w przydrożnym rowie. Poszkodowana 21-letnia kierująca [ZDJĘCIA]

REKLAMA

21-letnia kobieta została poszkodowana w wyniku wypadku, do którego doszło w czwartkowy poranek. Jej auto dachowało w przydrożnym rowie. Kierująca była trzeźwa, jednak jak ustalili policjanci, jechała z prędkością, która nie pozwoliła na opanowanie auta na jednym z zakrętów.



Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 kwietnia około godziny 6:00 rano w miejscowości Suche, na terenie gminy Płoniawy-Bramura. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 21-letnia mieszkanka powiatu makowskiego, kierująca pojazdem marki renault scenic nie dostawała prędkości do panujących warunków na drodze. W wyniku tego, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i wjechała do przydrożnego rowu, doprowadzając do dachowania. Kierująca była trzeźwa. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Obrażenia jakie odniosła kobieta nie zagrażają jej życiu.