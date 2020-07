Deficyty w bankach krwi. Jak pomóc? "Honorowe krwiodawstwo to szczególny gest"

REKLAMA

Trwają wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. W tym okresie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Stąd apel do krwiodawców w tym również tych w szeregach wojsk obrony terytorialnej o oddanie krwi przed wyjazdem na wakacje.

Z apelem do żołnierzy Wojska Polskiego o zgłaszanie się do punktów poboru i oddawanie krwi zwrócił się również Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej. W liście z dnia 14 lipca br. Minister podkreślił, że żołnierze niejednokrotni udowodnili, że służba w armii to przede wszystkim służba społeczeństwu: „To zarówno gotowość do obrony państwa z bronią w ręku, jak i niesienie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. To także zapewnienie, by nie zabrakło krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia Polaków”. Podziękował również wszystkim którzy uczestniczyli w akcjach zbiórki krwi i pogratulował im patriotycznej postawy.

Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów krwi trzeba działać szybko i efektywnie. W trakcie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, działającej na północnym Mazowszu, chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa – oddali blisko 200 litrów krwi.

Teraz kiedy w sezonie urlopowym znowu zaczyna brakować krwi terytorialsi ponownie odpowiadają na apele NCK i oddają krew. W najbliższym czasie odbędą się zorganizowane zbiórki krwi. Pierwsza – 21 sierpnia, dedykowana służbom mundurowym. Jej organizatorami są żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty wraz z zarządem Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach oraz Stowarzyszeniem HEIMUR. Oprócz żołnierzy zegrzyńskiego batalionu 5 MBOT, w zbiórce udział również wezmą żołnierze 2 Regionalnej Bazy Logistycznej z Rembertowa oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Druga zbiórka zorganizowana zostanie dla wszystkich chętnych krwiodawców i odbędzie się 23 sierpnia przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach.

Żołnierze 5MBOT angażują się w akcje organizowane przez Narodowe Centrum Krwi od początku powstania formacji. Zainicjowany w 2018 r. projekt „Krwioobieg Terytorialsa” ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. Realizacja projektu wpływa również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczynia się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

Dotychczasowe działania WOT na rzecz honorowego krwiodawstwa zostały sformalizowane 15 czerwca br. poprzez podpisanie porozumienia o współpracy z Narodowym Centrum Krwi. Dokument zakłada wspólne działania obu podmiotów w zakresie koordynacji akcji i projektów polityki zdrowotnej dot. krwiodawstwa. Na chwilę obecną wśród żołnierzy WOT znajduje się 4549 honorowych krwiodawców. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w 2020 r. wśród donatorów pojawiło się 964 nowych krwiodawców – żołnierzy. Od początku roku oddali oni 2496,35 litów krwi.

Ponieważ każda kropla krwi jest na wagę złota zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcje krwiodawstwa organizowane przez NCK i WOT. Honorowe krwiodawstwo to szczególny gest, który w XXI wieku jest postrzegany jako przejaw patriotyzmu. Nie sposób przeliczyć ilu osobom udało się uratować życie dzięki pozyskanej krwi. Jeżeli możesz dołącz do honorowych dawców krwi i pomóż innym.