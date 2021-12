REKLAMA

REKLAMA

Kurs copywritingu online dla początkujących – jak zostać copywriterem i zarabiać na pisaniu?

Chcesz zarabiać na pisaniu skutecznych tekstów sprzedażowych? W takim razie musisz wziąć udział w kursie copywritingu online. Dzięki niemu z łatwością zdobędziesz pracę copywritera na etacie czy na freelancie. Tworzenie treści może wydawać się banalne – w końcu każdy z nas kiedyś nauczył się pisać. Jednak nie każdy napisze dobre teksty na bloga czy tekst SEO. Copywriting diametralnie różni się od pisania tekstów komercyjnych.

Jakie umiejętności powinien poznać copywriter żeby zarabiać na pisaniu?

Content marketingowy, reklamowy czy SEO wymaga odpowiedniego podejścia. Podczas pisania tekstów sprzedażowych musisz m.in. posługiwać się językiem korzyści. Co to takiego? W skrócie – jest to zabieg perswazyjny, który polega na zaprezentowaniu Twojemu klientowi wartości wynikających z zakupu produktu czy usługi.

Nie wystarczy wymienić tylko cech czy zalet oferty. Musisz skupić się na jej wartościach. I wbrew pozorom zaleta nie jest wartością! Znasz pewnie to słynne hasło, że klient nie chce kupić zmywarki – chce mieć pozmywane naczynia.

I właśnie w takim tonie powinien wybrzmiewać Twój opis produktu czy tekst sprzedażowy. Dzięki wiedzy, jak wykorzystać język korzyści – sprawiasz, że Twoje treści są atrakcyjniejsze. A co za tym idzie – sprzedajesz więcej produktów i usług czy docierasz do szerszego grona klientów.

Kurs copywritingu online – co musisz o nim wiedzieć?

Copywriting w marketingu to w zasadzie podstawa. „Content is the king” – każdy to słyszał. Jednak nie każdy wie, co to w praktyce oznacza i jak zarabiać na pisaniu. Dzięki skutecznemu kursowi copywritingu online „Słowem sprzedawaj” – dowiesz się, jak tworzyć teksty reklamowe lub SEO, jak napisać newsletter czy treści na landing page, a także jak zarabiać na pisaniu tekstów.

Dzięki temu polepszysz swój warsztat i zdobędziesz unikalną wiedzę dotyczącą współczesnego copywritingu. Jest to kurs dla początkujących, jak i średnio-zaawansowanych. Dowiesz się z niego, jak się komunikować ze swoimi klientami czy odbiorcami oraz jak samodzielnie pisać treści, które sprzedają.

Posiądziesz wiedzę na temat copywritingu, nauczysz się tworzyć wszelkiego rodzaju treści (w tym również na social media), a także zbudujesz swoje portfolio. To kurs przeznaczony zarówno dla copywriterów, jak i przedsiębiorców, marketerów i content managerów.

Sprawdź szkolenie copywritingu online „Słowem Sprzedawaj” – zostań copywriterem i zacznij pisać skuteczne teksty!

Uzyskując dostęp do kursu copywriterskiego, otrzymasz:

Dostęp do 9 modułów, na które składa się kilkadziesiąt krótkich szkoleń wideo przygotowanych przez doświadczonego praktyka;

Gotowe formuły copywriterskie i schematy tekstów, które pomogą Ci tworzyć treści;

Poznasz metody skutecznego copywritingu i zaczniesz zarabiać na pisaniu tekstów.

Sprawdź już teraz kurs copywritingu „Słowem Sprzedawaj” i zacznij zarabiać jako copywriter lub pisz lepsze teksty dla swojej firmy!

Materiał zewnętrzny.