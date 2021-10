Dla kogo jest PIT-37, a dla kogo PIT-36?

REKLAMA

Formularze podatkowe o numerach 36 i 37 to zdecydowanie najpopularniejsze deklaracje w Polsce. Dla kogo są przeznaczone? W tym artykule znajdziesz ich porównanie.

Obowiązkiem każdej osoby uzyskującej dochody w danym roku podatkowym jest złożenie stosownego formularza PIT. Najpowszechniejsze deklaracje nr 37 i 36 poza wieloma różnicami cechują się też pewnymi podobieństwami.

PIT 36 a PIT 37 program online – podobieństwa

Mimo że pomiędzy deklaracjami PIT-36 a PIT-37 istnieją zasadnicze różnice, to łączą je też pewne podobieństwa. Dotyczą one przede wszystkim daty wypełnienia formularzy przez darmowy program do PIT 37 i 36, a następnie złożenia ich w urzędzie skarbowym. W obu przypadkach należy to zrobić do 30 stycznia, ewentualnie do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu świątecznym bądź weekendzie. PIT program 37, jak i 36 dotyczy przychodów rozliczanych w oparciu o zasady ogólne, czyli skale podatkowe 17 oraz 32%. Zarówno PIT-36, jak i PIT 37 darmowy program https://urzadskarbowy-pit.pl/ pozwala na skorzystanie z różnych odliczeń i ulg podatkowych, jak również rozliczanie samodzielne bądź z małżonkiem.

1% podatku na chore dzieci lub inne fundacje

Osoby wypełniające deklaracje podatkowe nr 36 i 37 mogą również skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku na fundacje dla dzieci, osoby niepełnosprawne, seniorów bądź inne cele. Każdy podatnik płacący podatki ma bowiem prawo do wskazania, komu przekaże drobną część owego podatku, czyli właśnie 1 procent podatku. Jeśli tego nie zrobi, to kwota ta, zamiast na organizacje pożytku publicznego, trafi po prostu do skarbu państwa. Co istotne, możliwe jest przekazanie pieniędzy jedynie na podmioty, które uzyskały numer KRS. Organizacje pożytku publicznego z numerem KRS to fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty o różnych celach statutowych. Zajmują się one m.in. chorymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi zwierzętami, seniorami, a także sztuką, kulturą, religią, nauką itp. Możesz zatem przekazać 1% podatku dla dzieci, ale również na dowolny inny cel. 1 procent podatku lista organizacji znajduje się np. na stronach rządowych lub w innych miejscach w sieci. Jeśli chcesz przekazać 1% podatku na niepełnosprawne osoby, seniorów bądź zwierzęta, musisz wpisać numer KRS danej OPP w stosowne miejsce w formularzu podatkowym.

Program PIT 37 – dla kogo?

Rozliczenie PIT 37 program to bardzo popularna deklaracja przeznaczona dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie. PIT program nr 37 powinny też wypełnić osoby, które w ubiegłym roku podatkowym pobierały renty i emerytury krajowe, świadczenia przedemerytalne, zasiłki albo stypendia. To także formularz obowiązkowy w przypadku osób uzyskujących przychody z tytułu praw autorskich bądź członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

36 PIT program rozliczenie – kto powinien wypełnić?

Jeśli chodzi o PIT-36, to powinni go wypełnić podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, bez pośrednictwa podatników, czyli np. pracodawców. To także obowiązkowa deklaracja w przypadku osób uzyskujących przychody ze źródeł spoza granic kraju, z tytułu najmu, podnajmu bądź dzierżawy dóbr nieruchomych lub ruchomych. Formularz ten wypełniają ponadto osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

