Dlaczego warto jest uprawiać sport? - zalety aktywności fizycznej

Regularne ćwiczenia prowadzą do pozytywnych zmian w naszym organizmie. Aktywność fizyczna obniża ciśnienie krwi, pozwala na rozładowanie stresu nagromadzonego przez cały dzień, oraz takowe ćwiczenia wywierają korzystny wpływ na nasz ośrodkowy układ nerwowy, poprawiają pamięć i inne funkcje poznawcze (szczególnie przydatne jest to, kiedy nasza praca jest bardzo stresująca, obstawiamy zakłady bukmacherskie, bądź też robimy inne rzeczy które powodują u nas wysokie poziomy stresu). Ale czy to jedyny powód, dla którego warto jest uprawiać sport?

Jak regularne ćwiczenia wpływają na nasz organizm?

Aktywność fizyczna odgrywa w naszym życiu pierwsze skrzypce, ponieważ bez niej tak naprawdę nasz gatunek nigdy by nie opanował całego globu, jednakże w dzisiejszych czasach tylko część z nas uprawia jakąś dyscyplinę sportu w sposób regularny. Większość osób zapomina że aktywny wypoczynek jest dla naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. Każdy jest w stanie znaleźć dyscyplinę sportu, którą polubi. Aktywny tryb życia niesie ze sobą szereg korzyści. Na przykład - osoby w sposób systematyczny uprawiające sport lub grające z kolegami w piłkę nożną są nie tylko szczuplejsze, lecz także, dzięki lepszemu dotlenieniu mózgu mają sprawniejszą pamięć i koncentrację. Takie szybkie meczyki na osiedlowym boisku to świetna alternatywa dla piwka i chipsów.

Aktywność fizyczna a nasze kości

Jednorazowy wysiłek fizyczny nie wywiera takiego wpływu na nasz organizm tak jak to robi, długotrwały trening, jednakże nawet aktywność fizyczna o niewielkiej intensywności lub wręcz amatorskie uprawianie ćwiczeń rekreacyjnych stanowi jeden z ważniejszych czynników zapobiegających depresji, chorobom układu krążenia oraz sprawia że poprawia nam się humor. Przykładowo, regularne wykonywanie ćwiczeń może nam się również przydać w przyszłości, ponieważ kto nie chciałby zarabiać na tym co kocha robić? Chyba wszyscy! Obie drogi prowadzą do tego, że jeśli kochamy sport – to możemy konsekwentnie zarobić na tym spore pieniądze. Ale wracając już do tematu - aktywność fizyczna znacznie przyczynia się do wzrostu gęstości kości. Regularne uprawianie ćwiczeń w tym względzie jest szczególnie istotne w okresie dojrzewania, ponieważ im większa jest gęstość kości po osiągnięciu dojrzałości – tym mniejsze ryzyko złamań występuje wraz z postępem czasu.

Aktywność fizyczna ma również spory wpływ na tkankę kostną w wieku podeszłym. Na skutek długotrwałych ćwiczeń dochodzi do przebudowy kości, zmian w efekcie czego zwiększa gęstość kości. Jest to dość logiczne – z racji tego że tak naprawdę każdy ruch z obciążeniem powoduje u nas mikrouszkodzenia – które pobudzają organizm do ,,załatania” tej ,,dziury” w naszym ciele.

Aktywność fizyczna – w ,,plenerze”

Jeśli w naszym regionie jakość powietrza na to pozwala (i nie – Śląsk, Zagłębie w zimie to nie są miejsca dobre do tego) - to jak najbardziej wysiłek na świeżym powietrzu jest bardzo wskazany. Jeśli natomiast stężenie pyłów zawieszonych przekracza zalecane normy, należy raczej unikać wysiłku na zewnątrz, by wdychać szkodliwych związków, które mogą zaszkodzić naszej istocie. Dobrą alternatywą do ćwiczeń ,,cardio” – jeśli takowa sytuacja się zdarzy to zakup bieżni – bądź też, jeśli nie mamy ochoty na taki zakup – wykupienie karnetu na siłownię, gdzie z takiej bieżni możemy skorzystać. Chociaż jeśli wygramy mnóstwo pieniędzy na zakładach sportowych – to przecież możemy sobie taką bieżnię zakupić czyż nie? A co ma ten temat do sportu? Otóż przecież takowe zakłady głównie odbywają się na podstawie wydarzeń sportowych – dlatego też uprawiając dany sport i zdobywając odpowiednie doświadczenie w tym sporcie – w przyszłości oprócz danych powyżej benefitów mogą one również mieć inne plusy – w postaci doświadczenia w sporcie, które możemy wykorzystać na takich wydarzeniach, czyż nie?

A jakie plusy niesie za sobą regularne uprawianie sportu?

Ćwiczenia fizyczne poprawiają ogólną wydolność fizyczną naszego organizmu. Naturalnie każdy chce osiągnąć inne cele – jedni chcą poprawić ogólnie sylwetkę – inni chcą właśnie poprawić ogólną wydolność swojego organizmu – a jeszcze inni chcą zwiększyć swoją siłę. Warto dodać, że już po przekroczeniu dwudziestego roku życia wydolność fizyczna maleje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Badania dowodzą, iż regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej i usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego, zapobiegając infekcjom bakteryjnym i wirusowym. Regularne ćwiczenia przyczyniają się również do tego – abyśmy zdobywali doświadczenie sportowe – które w przyszłości możemy wykorzystać – na przykład przy zakładach na sport – bądź też przy przechwałkach przy znajomych. Każdy lubi co innego – my nikogo nie zamierzamy ograniczać.