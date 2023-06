Dlaczego warto postawić na PrestaShop?

Przedsiębiorstwo bez własnego sklepu internetowego, które opiera swoją sprzedaż jedynie na lokalnym punkcie stacjonarnym, w dzisiejszych czasach może mieć problem ze swoją konkurencją. Bardzo duża część biznesu przeniosła się do sieci. Sporo ostatnimi czasu mówi się o platformie PrestaShop. Czy warto przy jej pomocy stworzyć swój sklep internetowy?

PrestaShop i jego zalety

O PrestaShop ostatnimi czasy mówi się naprawdę sporo. Nie ma co się dziwić. Korzyści wynikających z użycia tej platformy jest naprawdę sporo. Pierwsza kwestia to prostota, a także jej intuicyjność. W sieci można sprzedawać nawet w sytuacji, gdy nie jest się specjalistą w e-commerce. Każda osoba poradzi sobie z prowadzeniem sklepu. Do interfejsu przekonamy się niemal od pierwszego wejrzenia. Chyba nie ma na rynku platformy o takiej przejrzystości.

Platforma daje nam także przeróżne możliwości walutowe. Można sprzedawać swoje produkty nie tylko na terenie Polski, ale także klientom zagranicznym. Czy wiesz, że platforma daje Ci możliwość prowadzenia strony w ponad czterdziestu językach?

Kolejną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, są narzędzia SEO i marketingowe. Można od razu swój sklep właściwie zoptymalizować. Będzie on widoczny w wyszukiwarkach. Dzięki temu liczba naszych klientów jeszcze się powiększy.

Możemy także stworzyć taki sklep, który będzie pasował nam pod każdym względem. Mamy możliwość pełnej personalizacji. Możemy sami zdecydować, jak będzie prezentował się nasz sklep. Mało kto wie, że do wyboru mamy tysiące szablonów. Każda branża znajdzie dla siebie taki, który okaże się wyborem idealnym.

Liczne dodatki

Nie możemy zapominać o tym, że korzystanie z platformy jest darmowe. Czy zatem możemy bez wydawania ani złotówki stworzyć podstawowy sklep online? Jak najbardziej tak. Firmy nieco bardziej doświadczone, a także rozpoznawalne marki poszukują wielu innowacji.

Świetnym wyborem będzie polski sklep z dodatkami do PrestaShop , w którym mogą pokusić się o płatne dodatki, czy też integracje. Wybór jest naprawdę spory. Z pracami bardziej zaawansowanymi możemy sobie nie poradzić samodzielnie. Do nich trzeba już mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności, a także doświadczenie. Przydatna okaże się pomoc programisty. Najlepiej zdecydować się na pomoc fachowca, który specjalizuje się właśnie w PrestaShop. Nie brakuje takich w agencjach interaktywnych. Nie należy podejmować jednak współpracy z pierwszym lepszym specjalistą. Lepiej będzie zorientować się na rynku i dokonać drobnej analizy. Dzięki temu uda się natrafić rzeczywiście na osobę, która sprawi, że nasz sklep internetowy będzie dopieszczony w każdym calu.

Nie będzie w nim brakowało absolutnie żadnych innowacji. Zarówno nam będzie się go odpowiednio prowadziło, jak i klientom będzie robiło się sprawnie i miło zakupy. Co więcej, będą do nas wracać na kolejne. Przedsiębiorca prowadzący sklep właśnie na taki efekt liczy. Chyba nie mógł sobie wyobrazić lepszego scenariusza, prawda? Warto zainwestować w nowoczesne technologie. Efekty pojawią się bardzo szybko.

Artykuł sponsorowany.