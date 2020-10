Dodatkowe obostrzenia w autobusach MZK Ostrołęka

REKLAMA

Od 10 października w autobusach MZK Ostrołęka obowiązują dodatkowe obostrzenia wynikające z przepisów dotyczących zwalczania pandemii koronawirusa. Miejski przewoźnik dostosował swoje działania do aktualnych wytycznych.



W autobusach komunikacji miejskiej zostały umieszczone instrukcje z numerami kontaktowymi, gdzie należy dzwonić w razie wystąpienia zagrożenia lub podejrzenia zagrożenia. Na monitorach zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej emitowany jest krótki film informujący m.in. o tym, jak zapobiegać zakażeniu. Dodatkowo kierowcy zostali zobowiązani do częstego włączania informacji głosowych przypominających o nakazie noszenia masek w pojazdach komunikacji miejskiej. Nadal wszystkie autobusy mają zablokowane pierwsze drzwi oraz wydzieloną strefę buforową w rejonie kierowcy. Powyższe działania podyktowane są bezpieczeństwem naszych pracowników oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej.



Codziennie, wyznaczony pracownik przeprowadza dezynfekcję lub ozonowanie autobusów. Dodatkowo czyszczone są miejsca, z którymi najczęściej mają styczność pasażerowie. Pojazdy komunikacji miejskiej są otwierane i wietrzone na pętlach i na zajezdni.



Limit pasażerów mogących jednocześnie podróżować autobusami miejskimi to 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Połowa miejsc siedzących jest wyłączona z użytkowania i posiada tabliczkę ze stosowną informacją. Liczba miejsc w danym autobusie uzależniona jest od jego marki i długości.



Komunikat o ilości miejsc umieszczony jest na drzwiach wejściowych autobusów, a także wewnątrz pojazdu.



W przypadku pojawienia się dodatkowych zarządzeń, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i pasażerów, Spółka będzie dostosowywać działania do zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i instytucje do tego uprawnione.