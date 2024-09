Najlepsze domowe obiady w Ostrołęce! Nowość w menu: mega schabowy!

REKLAMA

Bistro do Syta w Ostrołęce zaprasza na smaczne domowe obiady przez 7 dni w tygodniu. W ofercie także imprezy okolicznościowe, cateringi i serwis kawowy. W menu znalazła się nowa pozycja: to mega schabowy!

Bistro do Syta oferuje smaczne, domowe obiady w przystępnych cenach. Klienci, którzy spróbowali przysmaków serwowanych w Bistro, często tam wracają. Liczne pozytywne opinie potwierdzają wysoką jakość w dobrej cenie. Jest tam smacznie, jak u mamy!

Bistro do Syta Ostrołęka. Pyszne obiady!

Bistro do Syta ma możliwość zamawiania posiłków ONLINE przez stronę internetową. Wystarczy wejść na stronę dosytabistro.pl, a następnie w zakładce „zamów” wybrać posiłek i opłacić zamówienie. Dostawa przyjedzie pod wskazany adres najszybciej, jak to możliwe. To idealny sposób na to, by cieszyć się smakiem domowego obiadu.