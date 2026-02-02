eOstroleka.pl
Dron spadł w jednostce wojskowej w Przasnyszu. "Kilkadziesiąt metrów od magazynu uzbrojenia"

Na terenie jednostki wojskowej w Przasnyszu spadł bezzałogowy statek powietrzny. Dron jest nieznanego pochodzenia - nie udało się ustalić jego operatora.

Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował dziś, że w ubiegłą środę na jednostkę wojskową w Przasnyszu spadł dron nieznanego pochodzenia.

"Dron spadł na jednostkę wojskową. Nie byle jaką. Chodzi o ośrodek walki elektronicznej. Dron upadł kilkadziesiąt metrów od magazynu uzbrojenia. Żandarmeria Wojskowa potwierdza, że prowadzi w tej sprawie dochodzenie" - napisał Gierszewski. Później dziennikarz zacytował jednego z informatorów:

"Jest podejrzenie, że był to dron rozpoznawczy, który sczytywał urządzenia pola antenowego. Służba dyżurna jednostki była bezradna. Obserwowała jak lata i nic nie mogła zrobić. Po jego upadku popełniono błąd i wniesiono go do budynku, mógł dalej zbierać dane".

Niezalezna.pl, powołując się na informacje z Żandarmerii Wojskowej, podaje, że był to niewielkich rozmiarów dron, bez karty pamięci czy karty SIM, prawdopodobnie z bezpośrednim przekazem wideo do operatora. Niestety, operatora nie udało się ustalić, a postępowanie w tej sprawie prowadzi przasnyska ŻW.

- PŻW Przasnysz prowadzi dochodzenie w sprawie BSP, który 28 stycznia br. spadł na teren tamtejszej JW, nie wyrządzając żadnych szkód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to dron-zabawka, pozbawiony karty pamięci i karty SIM. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe - napisała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Źródło: Radio ZET/Niezalezna.pl
Wasze opinie

~G5, 19:44 02-02-2026,   90%
Wszystko mamy najlepsze.Najwiecej wydajemy na uzbrojenie.
A nie mamy ochrony jednostki wojskowej.
~Chyba wiecie, 20:11 02-02-2026,   50%
@~G5 Jeśli Cywile sami się nie obronią to nikt inny ich nie obroni a może jedynie zabić albo ranić co najwyżej.
~now, 20:59 02-02-2026,   100%
@~G5 po co skoro bedzie obrona  na lini  WISLA  ----PRZASNYSZ  PO KTOREJ
~no, 21:03 02-02-2026,   100%
@~Chyba wiecie yuskowi nie dajesz rady  a o obronie mowisz  
~Klint Istłud, 20:02 02-02-2026,   56%

Państwo z dykty, paździerza i styropianu! I to państwo drażni Rosję?!
~xxzz, 20:48 02-02-2026,   20%
@~Klint Istłud Won ruska onuco! Myślisz, że ktoś boi się rusków? Pokazali na co ich stać na Ukrainie  
~Klint Istłud, 21:46 02-02-2026,   -
@~xxzz
Nie podniecaj się banderowska szmato, bo na sam widok "ruska" nafajdałbyś w portki!
~POLSKO UKOCHANA, 20:58 02-02-2026,   100%
70-92 mln krzyczy lapac zlodzieja  -lapac drona  -  tacy  u nasz  wloduja  wlodarze
~Dzierżawa jednostki, 21:17 02-02-2026,   50%
Ruski budowali te koszary w 1907r i mieszkali w nich aż ich Niemiec przegrał w 1914r. więc pewnie latają obserwują jak Polak dba o "ich" budynki w dzierżawie...
~Gosc, 21:20 02-02-2026,   100%
Przestrzeni powietrznej nad własną głową nie potrafią obronić.
Ale Afganistan pokonali,w Iraku wykryli broń chemiczną w drewnianych rakietach.
Takich mamy dowódców po Rosyjskich uczelniach wojskowych.
~Dionizos, 21:24 02-02-2026,   100%
Chłopaki kupcie sobie proce. Na strzelanie nie trzeba będzie mieć rozkazu.  
~noo, 22:59 02-02-2026,   -
@~Dionizos za proce pol roku kolego  
~Rafik, 21:48 02-02-2026,   50%
Nie gadamy i nie bronimy a straszymy i uśmiechamy sie  
~G5, 22:44 02-02-2026,   100%
My chwalimy się,pożyczamy pieniądze dla Ukrainy 16 miliardów,dla nas 200 miliardów z SAFE
200 miliardów z budżetu
A drony jak wrony będą nam siadać na głowach.
Bo my takie wojsko mamy że na drzwiach od stodoły polecimy do USA i zbombarduje my.
