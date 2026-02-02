Dron spadł w jednostce wojskowej w Przasnyszu. "Kilkadziesiąt metrów od magazynu uzbrojenia"

REKLAMA

REKLAMA

Na terenie jednostki wojskowej w Przasnyszu spadł bezzałogowy statek powietrzny. Dron jest nieznanego pochodzenia - nie udało się ustalić jego operatora.

Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował dziś, że w ubiegłą środę na jednostkę wojskową w Przasnyszu spadł dron nieznanego pochodzenia.

"Dron spadł na jednostkę wojskową. Nie byle jaką. Chodzi o ośrodek walki elektronicznej. Dron upadł kilkadziesiąt metrów od magazynu uzbrojenia. Żandarmeria Wojskowa potwierdza, że prowadzi w tej sprawie dochodzenie" - napisał Gierszewski. Później dziennikarz zacytował jednego z informatorów:

"Jest podejrzenie, że był to dron rozpoznawczy, który sczytywał urządzenia pola antenowego. Służba dyżurna jednostki była bezradna. Obserwowała jak lata i nic nie mogła zrobić. Po jego upadku popełniono błąd i wniesiono go do budynku, mógł dalej zbierać dane".

Niezalezna.pl, powołując się na informacje z Żandarmerii Wojskowej, podaje, że był to niewielkich rozmiarów dron, bez karty pamięci czy karty SIM, prawdopodobnie z bezpośrednim przekazem wideo do operatora. Niestety, operatora nie udało się ustalić, a postępowanie w tej sprawie prowadzi przasnyska ŻW.

- PŻW Przasnysz prowadzi dochodzenie w sprawie BSP, który 28 stycznia br. spadł na teren tamtejszej JW, nie wyrządzając żadnych szkód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to dron-zabawka, pozbawiony karty pamięci i karty SIM. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe - napisała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Źródło: Radio ZET/Niezalezna.pl