Działkowcy z Ostrołęki i Rzekunia z dotacjami od samorządu mazowsza 

78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 665 tys. zł. Działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni. 34 tys. zł w ramach tego programu wsparcia samorządu Mazowsza trafi do trzech ogródków działkowych z Ostrołęki i jednego z Rzekunia.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Coraz częściej również w miastach szukamy miejsc oddechu i spokoju. Taką przestrzeń oferują nam ogródki działkowe. Od kilku lat odzyskujące swoją dawną dużą popularność ROD-y są dziś miejscem spotkań całych rodzin. Środkami z budżetu Mazowsza chcemy pomóc w ich remontach i unowocześnianiu. Pomożemy również działkowcom z Ostrołęki, którzy fundusze z budżetu Mazowsza przeznaczą m.in. na remonty czy przebudowę instalacji wodociągowej. Z kolei działkowcy z Rzekunia przy naszym wsparciu kupią specjalny traktorek do koszenia trawy – wymienia marszałek Adam Struzik.

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.