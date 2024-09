Kolejny krok ku uruchomieniu elektrowni gazowej w Ostrołęce. Wszczęto procedurę

REKLAMA

W bloku CCGT spaliny po wykonaniu pracy w turbinie gazowej kierowane są właśnie do kotła odzysknicowego, w którym produkowana będzie para służąca do napędu turbiny parowej. Odzysk ciepła ze spalin pozwala na uzyskanie wyższej sprawności bloku.

~nooooooooo , 12:25 26-09-2024 , 40% Rafako budowniczy polskich elektrowni do LIKWIDACJI -kto dalej to robi PAN MORAWIECKI wychodzi na to on winien POLSKO POLSKO COS TY ZROBILA TYM LUDZIOM CO • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Business Insider , 12:47 26-09-2024 , 100% @~nooooooooo Wieloletnie problemy Rafako właśnie doprowadziły firmę do sytuacji, kiedy zdecydowała się na złożenie wniosku o upadłość • zgłoś odpowiedz • oceń :

~nooooooooo , 14:17 26-09-2024 , 100% @~nooooooooo minusiki siki dalej leca w kul;ki dzieki narodzie yusek jest wsp[anialy plujta dalej • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dust , 12:26 26-09-2024 , 100% No to stara Elektrownia rok czy dwa i do zamknięcia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Lewy , 12:40 26-09-2024 , 59% @~Dust PiS by nie zamknął ale platfusy zrównają z ziemią • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tłusty kot , 12:48 26-09-2024 , 23% @~Lewy Ty wiesz bo masz tam synekurę? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Amnezja? , 13:12 26-09-2024 , 20% @~Lewy PiS zburzył pylony. Miliard+++ poszedł w gruz. Czy to ty? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:15 26-09-2024 , 70% @~Amnezja? Decyzja UE zburzyła pylony. Dzięki UE miliard poszedł w gruz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:15 26-09-2024 , 78% @~Dust UE chce zamykania elektrowni węglowych, teraz kolej na starą elektrownię. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Higiena pracy , 13:59 26-09-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Kiedy ten czas? Jak wiesz to powiedz swoim beneficjentom synekur. Jak kumpel kumplowi! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Money , 14:01 26-09-2024 , 15% @~tępiciel lemingów Elektrownia Ostrołęka pochłonęła miliardy. Jest zawiadomienie do ...

1 cze 2022 — Nie milkną echa raportu NIK o elektrowni Ostrołęka i kosztach, które pochłonęła budowa węglowego bloku. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:10 26-09-2024 , 80% @~Higiena pracy "19 kwietnia 2023,

Parlament Europejski przyjął w kwietniu ub.r dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy."



UE nie chce nowych elektrowni węglowych, a co mówić o starych. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:11 26-09-2024 , 67% @~Money Podziękuj decyzjom UE która odchodzi od spalania polskiego węgla w energetyce i dlatego zmiana na gazową. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~nooooooooooo , 14:18 26-09-2024 , 100% @~tępiciel lemingów jest grupaludzi podlych twardzieli wspierajacych yuska on ma zamiar wobec polski on on on on • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnn , 14:19 26-09-2024 , 75% @~Money te zawiadomienie to przeslij do niemca draniu co dzien opluewasdz co nasze POLSKIE WONNN • zgłoś odpowiedz • oceń :

~slimaku opluj jeszcze raz , 14:25 26-09-2024 , 100% @~Amnezja? draniu na p[olecenie uniiiiiiyuska pluj sra jjjjjjjj dalej swinio yusek naszodbuduje draniu w • zgłoś odpowiedz • oceń :

~xd , 14:36 26-09-2024 , 25% @~tępiciel lemingów PIS wyburzył, a nie UE. PIS zamknął 14 polskich kopalni i sprowadzał węgiel z Rosji, a potem z Kolumbii • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:41 26-09-2024 , 100% @~xd Decyzja o odejściu od spalania polskiego węgla w energetyce jest UE. UE zamyka kopalnie węgla w Polsce.



"19 kwietnia 2023,

Parlament Europejski przyjął w kwietniu ub.r dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nowy , 15:09 26-09-2024 , 100% @~xd Jakie głupoty piszesz w tym komentarzu, a musi być tak jak z powodzią najpierw tragedia a potem zastanowienie co robić żeby w przyszłości ograniczyć zasięg tragedii tak samo teraz z elektrowniami już słychać pogłoski o zamknięciu elektrowni Dolnej Odry, Rybnika, cz Turowa a potem znowu PIS winny bo jak zabraknie prądu zimą przy braku wiatru, i dużych mrozów chyba że wtedy kupimy po wyższej cenie od Niemców lub Francuzow a ekolodzy wtedy znów się pochowają jak teraz po powodzi • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bełkot info , 15:43 26-09-2024 , 100% @~Amnezja? Mówisz miliard a 3.5 mld.zł od totalnych dla TVP w likwidacji ci pasuje ??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~donek do Wronek , 14:31 26-09-2024 , 75% POlszewiki najpierw wybłagały sankcje dla Polski , w tym i te skutkujące rozwaleniem elektrowni w budowie - a teraz drą ryje że marnotrawstwo i ścigają ludzi którzy to budowali. Ich credo wyseplenił rundy folsdojcz " polskość to nienormalność". • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:35 26-09-2024 , 0% @~donek do Wronek sprawa dla prokuratury • zgłoś odpowiedz • oceń :

~noooo do kasacji , 14:51 26-09-2024 , - @~donek do Wronek kom gina ja polski medrzec nic nie kumajacy bez wyksztalcenie taplajacy sie w blocie nie mak prawa bronic POLSKI JEJ PRAWDZIWEJ HISTORI WOLNOSCI NIE MAM PRAWA yusek rusek z poparciem niemca nasz juz doprowadzil dop jednosci w rodzinie wsrod przyjaciol opluli wszystko i dalej nto ronia tvnyyyyonetyyyyyyyyyyyyy---------------------kasujta nimam racji zas yusek maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 14:39 26-09-2024 , - Ja mam taką prośbę. Czy możecie nie zamieszczać tych bezsennsownych komentarzy? To obniża Wasz prestiż. Ktoś chciałby sprawdzić na e-Ostrołęce komentarze pod jakimś artykułem i co tam widzi? No gó..no widzi. Są portale które z góry zawiadamiają że bezsensownych komentarzy nie będą zamieszczać. No i to jest słuszne. Bo ktoś z problemami psychicznymi dorwie do klawiatury i robi kaszanę z portalu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 14:54 26-09-2024 , 100% @~Ferdousi co robi yusek co robi po co byly io sa protesty po co zeby zdrajca POLSKI ROBIL Z NAMY CO CHCEEEEEEEEEE CZLEKU • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 15:27 26-09-2024 , - @~tak Strach ma wieeeeeeelkie oczy tak jak ty! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 15:14 26-09-2024 , 100% I znowu sfora od TuSS i Bodnarem wyje

Miliard pylony

W tym roku ukradnie cię 300mld deficytu,a w przyszłym 400mld

I PO Polsce

PO konkretach by było 1 bilion deficytu, • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ole , 15:25 26-09-2024 , 0% @~G5 I znowu sfora od tłustych kotów i pustej kuwety wyje, że została tylko woliera. Wyjesz? Znakomicie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~🖐🏿 , 15:26 26-09-2024 , 0% @~G5 Oddaj straty za pylony i będziesz the best man. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:09 26-09-2024 , 100% @~🖐🏿 W sprawie pylonów udaj się do UE, jej decyzję spowodowały zmianę na gazową. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 15:43 26-09-2024 , 100% Złodzieje,nawet dla powodzian kradną

Z wszystkich województw niedotknietych powodzią środki spójności ukradniecie

A sfora się cieszy że Urszula im pozwoliła przesunąć,czyli ukraść. • zgłoś odpowiedz • oceń :

